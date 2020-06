Matovič szerint helyénvaló a kötelező állami karantén ismételt bevezetésének kérdése

„Készen kell állnunk és készek is vagyunk a korlátozások újbóli bevezetésére. De nemcsak korlátozó intézkedésekről van szó, hanem olyanokról is, amelyek az ország minden lakosát megvédik“ – jegyezte meg Matovič az újságírók előtt azt is hozzátéve, hogy drámai volt a különbség az e-karantén és a kötelező állami karantén hatékonysága között. Ezzel együtt rámutatott más országok újabb megbetegedéseire, és a kockázatra, melyet a koronavírus-járvány második hulláma jelent.

Kedden (június 16.) kilenc újabb, koronavírussal fertőzött személyt találtak Szlovákiában. Ezzel a fertőzöttek száma 1561-re nőtt.

A kötelező állami karantént, illetve az ún. e-karantént június 10-én szüntették meg. Ha a külföldről hazatérők nem az ún. biztonságos országokból érkeznek, akkor házi karanténba kell vonulniuk.