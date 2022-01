Matovič négy embert tud elképzelni az OĽaNO élén, az egyikük Heger

„Legalább három, négy ember van, akinek gond nélkül át lehet adni az OĽaNO irányítását, és még jobb lesz, mint most” – jelentette ki Matovič. Neveket nem akart mondani, annyit árult el, hogy Heger köztük van. Mindemellett Matovič hangsúlyozta, hogy bizalmat szavaztak neki pártja 2017. november 17-i közgyűlésén. „Minden jelenlevő rám szavazott. Kicsit csodálkozom is, de úgy döntöttek, hogy továbbra is velem fognak szenvedni az OĽaNO élén. Választhattak volna jobbat is, de hát mit tegyek, rám marad ez a feladat” – jelentette ki.

Nem pártelnökválasztás volt a közgyűlésen, hanem a küldöttek ismételten bizalmat szavaztak Matovičnak, akit 2019-ben négy évre választottak meg.

„Nagyon jó, hogy közel két év elteltével 51 képviselője van az OĽaNO-nak az eredeti 53-ból, és összetart a csapat” – reagált Matovič arra, hogy ősszel kilépett a frakcióból Ján Krošlák, előtte pedig kizárták Martin Čepčeket. Krošlák azt nyilatkozta, azért távozik, mert már rég nem ért egyet a pártelnök vezetési stílusával.

Matovič szerint nem lesznek újabb távozók, bár ha a parlamentben csak szűk többségre olvadna a kormánypártok fölénye, lehetnek próbálkozások egyes képviselők átcsábítására.

„Ha a »maffia« látná, hogy csak 76, 77 kormánypárti képviselő maradt, biztosan azon lenne, hogy egy-kettőt még megvásároljon, bár remélem, hogy nem a mi fakciónkból” – jelentette ki Matovič és hozzátette, sajnos a kormánypárti képviselők között is vannak „gyenge jellemek”.