Matovičék szerint 49%-kal drágább az élelmiszer, mint Lengyelországban

„Az alapélelmiszerek hozzáadottérték-adójának (áfa) csökkentésével nem lesz olcsóbb az áru, csupán az áruházláncokat teszi több száz ezer euróval gazdagabbá a kormány. A vásárló nem fogja érezni az árcsökkenést” – mondta Július Jakab, a Szlovákia mozgalom parlamenti képviselője.

Jakab szerint a jövő évtől bevezetendő konszolidációs intézkedések, például az áfaemelés vagy az úgynevezett tranzakciós adó, minden olyan céget érinteni fog, amelyek élelmiszerekkel foglalkoznak, vagyis az élelmiszerláncokat, a szállítókat és a termelőket is. „Emiatt az európai országok közül jövőre várhatóan Szlovákiában lesz a legmagasabb az infláció. Az élelmiszerinfláció lesz a legmagasabb, vagyis az, hogy néhány alapélelmiszer áfája 10%-ról 5%-ra csökken, nem old meg semmit, továbbra is drágulni fognak az élelmiszerek” – tette hozzá Jakab.

2025-től több alapélelmiszer áfája tíz százalékról öt százalékra csökken. A jelenleg 20 százalékos adó alá eső élelmiszerek áfája pedig 19 százalékra.