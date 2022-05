Matovič és Sulík a Slovnaft-adón marakodik

Ahogy arról beszámoltunk, Matovič különadót vetne ki a Slovnaft olajfinomítóra, hogy az államkasszába irányítsa annak az extranyereségnek egy részét, amelyre a vállalat azért tesz szert, mert az ukrajnai inváziójuk miatt az oroszok kénytelenek olcsóbban adni a kőolajat. Az adóemeléseket és az új adók bevezetését elvből elutasító SaS azonban csak akkor tartja ezt elfogadhatónak, ha cserébe valamilyen más adót csökkentenek. Ebben a tekintetben pedig teljesen nyitottak az egyeztetésre. Sulík, aki a koalíciós SaS elnöke is egyben, a csütörtöki kormányülés után arról beszélt, a Slovnaft-adóért cserébe például teljesen el lehetne törölni a földgáz áfáját. A miniszter rámutatott, ezt egyébként az Európai Unió is engedélyezi. De azt is felvetette, hogy a különadó megszavazásáért cserébe a közmédia (RTVS) üzembentartási díját, a nyolc százalékos biztosítási adót, vagy a gépjárműadót is el lehetne törölni. „Annyiféle adónk van, hogy igazán van miből válogatni” – tette hozzá. Sulík azt is elmondta, a földgáz áfájának, vagy az RTVS üzembentartási díjának eltörlése a fogyasztók számára közvetlenül érzékelhető, hiszen nem fenyeget, hogy a kereskedők „lenyelnék” az adócsökkentést. Az SaS korábban azt is felvetette, hogy a Slovnaft-adóért cserébe az alapélelmiszerek áfáját is tízről öt százalékra csökkenthetnék. Az említett adócsökkentések valamelyikének hiányában vétózni fogják az olajfinomítóra kivetendő különadót.

Az üzemanyagok áfája

A gazdasági miniszter szerint az is járható út lenne, ha az üzemanyagok áfáját csökkentenék, és arra emlékeztetett, ezt Lengyelország már megtette. Itt fontos megjegyezni, hogy a benzin és a gázolaj áfájának ilyen körülmények közötti csökkentését tiltja az Európai Unió, Varsó pedig anélkül lépte ezt meg, hogy engedélyt kért volna Brüsszeltől. Matovič, aki az OĽaNO mozgalom vezetője is egyben, ezzel kapcsolatban még szerdán este kijelentette, ha Sulík az üzemanyagáfa csökkentését szeretné elérni, akkor erről állapodjon meg ő az EU-val. „Szorítok neki. Tárgyaljon ki, amit akar, de úgysem fog semmit elérni” – mondta Matovič. A pénzügyminiszter szerint ugyanis nincs arra lehetőség, hogy Szlovákia a vonatkozó uniós irányelv alól valamiféle kivételt kapjon. Az üzemanyagok áfájának a lengyel minta szerinti önhatalmú csökkentését pedig egyértelműen kizárta.

Egymásra mutogatás

A Slovnaft-adóról szóló törvény már a parlament előtt van, de a döntést a törvényhozás júniusi ülésére halasztották. Matovič a halasztás kapcsán arról beszélt, az adó bevezetésének egy hónapos késésével az államkassza 30 millió eurótól esik el. Sulík erre azzal válaszolt semmi akadálya nem volt, hogy az általuk támasztott feltétel mellett, azonnal megállapodjanak. A szintén koalíciós Sme rodina egyelőre inkább kimaradt az OĽaNO és az SaS vezetőjének vitájából, de a parlamenti frakcióvezetőjük, Peter Pčolinský arról beszélt támogatják, a különadót. Az önálló parlamenti frakcióval már nem rendelkező Za ľudí vezetője, Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes is egyetért az orosz olajra kivetendő adóval. Szerinte az ebből befolyó pénzt a tanárok, a nővérek fizetésének emelésére és az önkormányzatok finanszírozásának kiegészítésére kellene használni. „Nincs arra ok, hogy ezek a százmilliók Magyarországra kerüljenek, ha ehelyett Szlovákiában maradhatnak” – mondta Remišová arra utalva, hogy a Slovnaft a magyarországi Mol tulajdona.

Heger: Meg kell állapodni

A miniszterelnök Eduard Heger (OĽaNO) egyetért párjának vezetőjével, Matovičcsal abban, hogy a Slovnaft-adó egyhónapos késleltetése 30 millió eurós veszteséget okozott az államkasszának. „Hiba volt elhalasztani” – mondta. Heger kijelentette, ha az olajfinomítóra kivetendő különadó bevezetésének az az egyetlen módja, hogy elfogadják az SaS feltételét, mi szerint cserébe valamilyen más adót csökkenteni kell, akkor ebbe kész belemenni. Ezzel együtt is jobbnak látná, ha az eredeti elképzelés szerint az olajfinomítóra kivetett adóért cserébe nem kellene másik adónemet csökkenteni. „Ha azonban nem egyezünk meg, az lenne a legrosszabb” – tette hozzá azzal, júniusban meg kell állapodniuk, hogy a parlament azonnal el tudja fogadni az intézkedést és már júliusban életbe is tudjon az lépni. A miniszterelnök arról is beszélt, a kormányprogram szerint a munkát sújtó adókat csökkenteni, a fogyasztást érintő adókat pedig növelni szeretnék. Az olajfinomítóra kivetendő adó pedig az utóbbi kategóriába tartozik.

A szakember szerint

Dudás Tamás közgazdász, lapunk kommentátora elmondta, valóban úgy tűnik, hogy az üzemanyagok áfájának csökkentését nem engedi az Európai Bizottság. Nem tartja ugyanakkor kizártnak, hogy hosszabb távon, akár fél év múlva engedne ebben az unió. A szakember szerint általában a különadók bevezetése nem a legjobb megoldás. „A jelenlegi helyzetben azonban, amikor a Slovnaftnak, az olcsó orosz olaj miatt, extranyeresége van, elfogadható lehet, hogy ezt az extraprofitot megossza az állammal, amelynek most jelentős pluszkiadásai vannak” – mondta Dudás. Hozzátette, Magyarországon ennél még tovább is mentek, hiszen több stratégiai ágazat nagyvállalataira is különadót róttak ki.