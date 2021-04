Matovič: A magyarok miatt is kell a Szputnyik V

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, korábbi miniszterelnök és Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter közösen jelentették be, magyarországi laboratóriumokban vizsgálják be az orosz vakcinát, hogy azt Szlovákiában is használni lehessen.

Budapest/Pozsony | Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, korábbi miniszterelnök és Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter közösen jelentették be, magyarországi laboratóriumokban vizsgálják be az orosz vakcinát, hogy azt Szlovákiában is használni lehessen.

Matovič Szijjártóval közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón rámutatott, Szlovákiában már hat hete hűtőben tárolják a nem regisztrált orosz oltóanyagot, miközben egészséget és életeket menthetnének vele. Úgy fogalmazott, Magyarország a keleti vakcinák, az orosz oltóanyag használatával jelentősen gyorsabban olt, mint más uniós tagállamok. „A magyar vezetőknek volt bátorságuk szerződést kötni Európán kívüli vakcinák beszerzésére is” – mondta. A pénzügyminiszter az őt kísérő Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselőre mutatva, a szlovákiai magyarokat említve is érvelt az orosz vakcina mellett. Matovič arról beszélt, nem szeretné, ha a szlovákiai magyarok megrövidítve éreznék magukat azáltal, hogy míg a magyarok a határ magyar oldalán oltathatják magukat az orosz vakcinával, a szlovákiai oldalon élő magyaroknak erre jelenleg nincs lehetősége. „Hiszen a szlovákiai magyarok hosszú ideje úgy érzik, mintha másodrendű állampolgárok lennének” – jelentette ki.



Segítenek, ahol tudnak

Szijjártó Péter közölte, Szlovákia azt kérte Magyarországtól, segítsen az Oroszországból érkező oltóanyag bevizsgálásában, aminek Magyarország szívesen eleget tesz. Matovič ugyanis azt kérte a magyar kormánytól, az orosz vakcinát a magyarországi akkreditált laboratóriumokban vizsgálják be, Szlovákiában ugyanis nincs ilyen intézmény. A magyar külügyminiszter arról is beszélt, hogy a sikeres szlovákiai járvány elleni védekezés egyben a magyar járvány elleni védekezést is segíti. „Ha az élet visszatérhet a normalitás talajára, akkor a határ mellett élő közösségek, szlovákok és magyarok is visszakapják a lehetőséget arra, hogy normális életet éljenek” – mondta. Kiemelte, Magyarország többet olt, mint más tagállamok, és ennek az az oka, hogy több oltóanyaga van, mint másoknak. Magyarországnak azért van több oltóanyaga, mert Oroszországtól és Kínától is vásárol, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy Magyarország esetleg átvenné-e azt a 200 ezer adag orosz vakcinát, amelyet jelenleg Szlovákiában tárolnak, Szijjártó úgy válaszolt, egyelőre Oroszországból szállítják ezt az oltóanyagot, az orosz forgalmazóval erre kötöttek szerződést.



Matovič vs. ŠÚKL

A pénzügyminiszter pénteken délelőtt, még budapesti útja előtt tartott sajtótájékoztatóján konkrét szereplők megnevezése nélkül arról beszélt, egyesek „hibrid háborús, geopolitikai fegyvernek” használták az orosz vakcinát arra, hogy a korábbi egészségügyi minisztert, Marek Krajčít (OĽaNO) és őt magát eltávolítsák a tisztségéből. A kormányválság idején, az SaS és a Za ľudí koalíciós pártok kérték a kabinet átalakítását.

Matovič ugyancsak élesen bírálta a szlovák Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatalt (ŠÚKL). Az intézmény ugyanis a Szputnyik V-vakcina bevizsgálása során nem talált szabad kapacitást az akkreditált laboratóriumoknál, így a Szlovák Tudományos Akadémia megfelelő intézményét kérte fel az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok elvégzésére. Ezek azt mutatták, hogy a Szlovákiába szállított Szputnyik V-vakcina nem azonos azzal, amit az oroszok más országokba küldtek. A pénzügyminiszter szerint ebből, a nem akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatból származó adatok nagyban ártottak az orosz vakcina reputációjának. Az oltóanyag orosz forgalmazója szerződésszegésnek értelmezte a vizsgálatot és visszakérte a már leszállított adagokat. Matovič arról is beszélt, csütörtökön moszkvai tárgyalása során sikerült engedményt kérnie az oroszoktól, de nem árulta el, ez mit takar.

Az orosz forgalmazó azonban korábban csak részben bocsátotta az ŠÚKL rendelkezésére azokat az adatokat, amelyek a készítmény hatásosságát, biztonságosságát igazolták volna. Az ŠÚKL kérte az adatokat a vakcinát használó Magyarországtól, de ők, titoktartásra hivatkozva, megtagadták azt.

Pénteken az ŠÚKL vezetője, Zuzana Baťová és Janka Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának vezetője is közös sajtótájékoztatót tartott. Cigániková elmondta, az orosz forgalmazó elküldhette volna az adatokat, hiszen Szlovákia nem ajándékba kapta a vakcinát, hanem megvásárolta azt. Baťová pedig arról beszélt, hogy a szlovák gyógyszerhatóság az elmúlt időszakban háromszor is kérte a magyar akkreditált laboratóriumok segítségét, de mindháromszor elutasítást kaptak. Ezzel együtt rámutatott, az általa vezetett intézmény nem gördített jogi akadályt az orosz vakcina használata elé, hiszen a készítménynek már korábban soron kívüli engedélyt adott az egészségügyi minisztérium.



Vladimír Lengvarský, az OĽaNO által jelölt egészségügyi miniszter bejelentette, tudatában vannak, hogy a lakosság egy része bizalommal van az orosz vakcina irányában, ezzel együtt csak olyan vakcinával fognak oltani, amelyeket akkreditált laboratóriumokban vizsgáltak, vagy amelyeket jóváhagyott az uniós gyógyszerhatóság.

A Szövetség

A Szövetség néven egyesülni szándékozó MKP, Híd és Összefogás az orosz vakcina körüli ügyre külön-külön reagált. Az MKP a közösségi oldalán azt írja, üdvözlik, hogy Magyarország segítő kezet nyújtott Szlovákiának az oltások vizsgálatában. "Ettől függetlenül az egészségügyi tárcának magyarázatot kell adnia az elmúlt két napban felmerült megválaszolatlan kérdésekre, mivel mindannyiunk közös célja, hogy az emberek bízzanak az oltás biztonságában és hatékonyságában" - tették hozzá.

A Híd lapzártánkig csak Matovič moszkvai útjára kapcsán nyilvánult meg, Szijjártóval való találkozóját azonban nem kommentálták. "Pénzügyminiszterként kerülte meg a kormányt és olyan dolgokról ment tárgyalni külföldre, amelyek nem tartoznak a kompetenciái közé" - írják az OĽaNO vezetőjéről.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke lapunknak elmondta, szerinte továbbra is nagyon lassan halad az oltás és továbbra sem hatékony a kampány, hiszen a veszélyeztetett korosztályokban alacsony az oltottak aránya. "A szputnyik-ügy emiatt politikai gumicsont, aminél fontosabb kérdéseket kellene megoldani" - tette hozzá.