Már körvonalazódik az országos tesztelés második köre

Kiderült például, hogy a kijárási korlátozás immár november 14-ig tart, így a jövő héten is szükség lesz a negatív teszteredményről kiállított tanúsítványra.

Azokban a járásokban, ahol lesz tesztelés, értelemszerűen mindenki új tanúsítványt kap.Természetesen továbbra is érvényben van, hogy akinek pozitív lesz a tesztje, a családjával együtt házi karanténba vonul, aki pedig nem megy el a tesztre, csak kivételes esetben hagyhatja el otthonát.

Azokban a járásokban pedig, ahol nem lesz tesztelés, az előző héten kapott tanúsítványokat kell használni, vagyis ezek érvényessége egy héttel meghosszabbodik.

Fontos tehát, hogy az első teszteredményt ne dobjuk ki, ne veszítsük el. Naď elmondta, nincs lehetőség újat kérni, így két választás marad: vagy új tesztet csináltatunk, vagy pedig otthon maradunk a kijárási tilalom végéig.

Ne feledjük azonban, hogy az antigénteszt negatív eredménye sem feltétlenül jelenti azt, hogy nem kaptuk el a vírust, így legyünk körültekintőek.

További fontos kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik olyan járásban élnek, ahol nem lesz újabb mintavétel, viszont a jövő héten olyan járásba szeretnének utazni, ahol volt második kör. Igor Matovič szerint ilyen esetben szükség van egy frissen kiállított negatív teszteredményre. Például valaki Pozsonyban él, és jövő héten Dunaszerdahelyre kell utaznia, akkor ezen a hétvégén is el kell mennie tesztelésre. Ehhez fel kell keresnie egy olyan járást, ahol lesz második kör, vagy pedig magánlaboratóriumban kell PCR-tesztet végeztetnie.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezekről az információkról csütörtökön tájékoztatnak hivatalosan, addig csak a miniszterek szerdai beszámolóira támaszkodhatunk.

Mindeközben Matovič a közösségi oldalán bejelentette: az utóbbi napokban kapcsolatba került egy koronavírussal fertőzött személlyel, így házi karanténba kell vonulnia. Azt írta, a szabályok mindenkire vonatkoznak, így nincs más választása.

A miniszterelnököt rövid időn belül letesztelik. Ha az eredmény pozitív lesz, akkor elképzelhető, hogy több politikust is izolálni kell. A kormányfő szerdán például az OĽaNO képviselőivel tartott közös sajtótájékoztatót, sőt, Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is tárgyalt az országos tesztelés második fordulójáról, amely után szintén közösen álltak ki a nyilvánosság elé.



Čaputová az említett sajtótájékoztatón leszögezte: üdvözli a kormány döntését, miszerint a második fordulót már csak azokban a járásokban szervezik meg, ahol a legmagasabb volt a fertőzöttek aránya.

– jelentette ki az államfő.

Hozzátette: a járványgörbe az utóbbi napokban már nem annyira meredek, ami egyrészt az országos tesztelésnek, másrészt az érvényben lévő szigorításoknak is köszönhető.

„Racionálisnak tartom az intézkedéseket, hiszen csökkentik a mobilitást, ennek pedig meg is látszik a hatása. Ennek ellenére nem dőlhetünk be a hamis reménynek, ezért támogatok minden olyan felhívást, amely a felelősségteljes viselkedést hangsúlyozza. Mi, akik negatívak lettünk, továbbra is maradjunk óvatosak, és legyünk szolidárisak azokkal szemben, akik karanténban vannak”