Még az országos tesztelés előtt néhány órával is sok a bizonytalanság

Szombat reggel valószínűleg megkezdődik az országos tesztelés első szakasza. Igor Matovič szerint ez Szlovákia történetének egyik legnagyobb és leggyorsabban megszervezett művelete. A sietségnek azonban meg is lett a böjtje, hiszen még az utolsó pillanatban is hiányoznak az egészségügyi dolgozók, emiatt pedig nem lehet tudni, hogy novembertől milyen intézkedések lesznek érvényben.

Matovič nemrégiben azt mondta, hogy az országos tesztelés ötlete már hetekkel ezelőtt megszületett a fejében, a gyakorlati megvalósítás azonban csak október 17-én kezdődött el, miután a miniszterelnök a nyilvánosság előtt is bemutatta a tervet. A szervezésre így nagyon kevés idő jutott, aminek az lett a következménye, hogy a kormány gyakran zavarosan kommunikált az érvénybe lépő kijárási tilalomról, és sok volt a bizonytalanság.

Vita az utolsó percekben

Zuzana Čaputová a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 24 órával az országos tesztelés megkezdése előtt a mintavételi csapatok mindössze 60 százalékát sikerült feltölteni egészségügyi dolgozókkal, emiatt pedig kivitelezhetetlenné vált, hogy minden egyes érdeklődőt leteszteljenek az országban. Az államfő ezért felszólította Igor Matovič miniszterelnököt, értékeljék át a kijárási tilalom feltételeit, és ne büntessék azokat, akik a hétvégén nem vesznek részt a mintavételen.

„Azt kérem tehát, hogy ne tegyünk különbséget azok között, akiknek már megvan a bérlete a szabadságra, és akik egyszerűen nem jutottak sorra”

– fogalmazott a köztársasági elnök.

Ugyanakkor hozzátette: azokon a helyeken, ahol sikerült megszervezni a csapatokat, bonyolítsák le a tesztelést, az állampolgárokat pedig arra kérte, ha tehetik, vegyenek részt a mintavételen.

„Ezt pedig tegyék félelem nélkül, az egészség védelméért”

– zárta Čaputová.

Zuzana Čaputová azt kérte a kormánytól, hogy ne büntessék az embereket, ha nem vettek részt a tesztelésen - TASR-felvétel

A kormány viszont nem mondott le az egészségügyi dolgozók toborzásáról. Folyamatosan próbálták megszólítani a hazai orvosokat és nővéreket, sőt, még az osztrák és a magyar kormány is biztosított mintegy 250 katonai orvost.

Magyarországról 200 egészségügyi dolgozó segíti a hétvégi tesztelést Komáromban, Léván, Nyitrán és Tőketerebesen.

Felháborodott miniszterek

A miniszterek többsége bírálta a köztársasági elnököt a kijelentései miatt. A legélesebb kritikát talán Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter fogalmazta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a „fegyveres erők főparancsnokának utolsóként kellene kapitulálnia, nem elsőként”. Hozzátette: Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszterrel továbbra is az egészségügyi dolgozók toborzásán dolgoznak.

DOBRÝ VRCHNÝ VELITEĽ OZBROJENÝCH SÍL MÁ KAPITULOVAŤ AKO POSLEDNÝ, NIE AKO PRVÝ Zatiaľčo pani prezidentka predčasne... Közzétette: Milan Krajniak – 2020. október 30., péntek

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a Rádio Expres déli vitaműsorában elmondta: sajnálja, hogy az államfő így reagált, hiszen ezzel még inkább elriaszthatja az embereket a tesztelésen való részvételtől.

„Azt hittem, egy hajóban evezünk”

– nyilatkozott a tárcavezető.

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter úgy véli, hogy a köztársasági elnököt az elejétől kezdve be kellett volna avatni a terv részleteibe.

„Ugyanakkor a projekt elindítása előtt pár órával jó tanácsokat osztogatni kontraproduktív lehet, még ha jó céllal történik is”

– közölte az SaS vezetője.

Néhányan egyetértenek

Az orvosi szakszervezetek többsége ugyanakkor egyetértett Čaputová álláspontjával. Az államfő iránti támogatását fejezte ki többek közt a Szlovák Orvosi Kamara (SLK), a Rendelői Szolgáltatók Szövetsége (ZAP) és a Magánorvosok Szövetsége (ASL) is.

A Peter Pellegrini vezette Hlas szintén örömmel fogadta a köztársasági elnök kijelentéseit.

„Bízunk benne, hogy Igor Matovič számára a legfőbb közjogi méltóság, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka is, már elég tekintélyes személynek számít ahhoz, hogy megfelelő súlyt tulajdonítson a szavainak, és megváltoztassa a döntését Szlovákia összes lakosa érdekében”

– hangsúlyozta az ellenzéki párt.

A Peter Pellegrini vezette Hlas egyetért az államfő aggályaival - TASR-felvétel

Matovič hajthatatlan

Matovič e cikk megjelenéséig érdemben nem reagált az államfő szavaira, a közösségi oldalán azonban közzétett néhány bejegyzést, melyből úgy tűnt, hogy az országos tesztelést mindenképpen elindítják, akkor is, ha nem gyűlik össze elegendő egészségügyi dolgozó. A miniszterelnök által délután közzétett adatok alapján a mintavételi pontok 73 százalékát sikerült feltölteni, és állítólag óráról órára nő a számuk.

Matovič aztán 19:00 órakor a TA3 képernyőjén tett rövid bejelentést, melyben leszögezte, hogy az országos tesztelés első köre Árva vidékén és Bártfán valóban sikeres volt, ezért minden egyes szlovákiai lakost arra kér, hogy vegyen részt a hétvégi mintavételen. A kormányfő ekkor úgy nyilatkozott, hogy „körülbelül néhány száz egészségügyi dolgozó kell”.

A pontos eredményről azonban egyelőre nem érkezett újabb hivatalos adat. A kormányhivatal a kora esti órákig azt sem tisztázta, mi lesz azokkal az emberekkel, akiket esetleg nem győznek letesztelni.

Každý z nás si dnes vyberá svoju cestu. Niekto sa rozhodne v ťažkej chvíli nadbiehať názoru ľudí, ktorí si myslia, že... Közzétette: Igor Matovic – 2020. október 30., péntek

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter a büntetésekről annyit mondott, ha valóban nem sikerül elegendő egészségügyi dolgozót összeszedni, a kormány biztosan átértékeli a helyzetet, és senkit nem fognak megbüntetni azért, mert nem tudták letesztelni a személyzet hiánya miatt.

Rajtunk a világ szeme

Az országos teszteléssel kapcsolatos bonyodalmakat nemcsak Szlovákiában követik hatalmas érdeklődéssel. Matovič szerint ezen a hétvégén az egész világ bennünket figyel, hiszen korábban még egyetlen ország sem próbálkozott ilyen ambiciózus kísérlettel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke az uniós kormányfők csütörtöki rendkívüli tárgyalása után azt nyilatkozta, hogy a tömeges tesztelés lehet a járvány visszaszorításának kulcsa, ezért arra kértek a tagállamok vezetőit, egyezzenek meg az antigéntesztekkel való mintavétel alapvető feltételeiről, és ezek kölcsönös elismeréséről.

Elkerülhetjük a cseh utat

Az uniós tagállamok számára azért is fontos az országos tesztelés eredménye, mert a legtöbb országban súlyos a járványhelyzet, több helyen már teljes lezárást is bevezettek. Marek Krajčí pénteken elmondta, jelenleg Csehország áll a legrosszabbul. Szlovákiával kapcsolatban sokszor elhangzott, hogy ha nem sikerül visszaszorítani a járvány terjedését, akkor könnyedén a „cseh útra” léphet, ami olyan megterhelést jelentene az egészségügy számára, amelyet már nem lenne képes kezelni.

Marek Krajčí és Ján Mikas továbbra is óvatosságra intenek - TASR-felvétel

Krajčí azonban jó hírekkel szolgált: a szigorításoknak köszönhetően úgy tűnik, hogy ezt sikerült elkerülni, hiszen a reprodukciós szám az előző héthez képest szinte semmit sem változott, jelenleg is 1,25 és 1,55 között van. Az egészségügyi miniszter szerint ha ezt a számot sikerülne 1 alá szorítani, akkor a járványügyi szakértők ismét az irányításuk alatt tartanák a helyzetet.

Oda kell figyelnünk

Az átmeneti javulás azonban nem azt jelenti, hogy az óvintézkedéseket nem kell komolyan venni, sőt, Ján Mikas országos tiszti főorvos szerint most még inkább oda kell figyelni. A kórházak továbbra is rendkívül leterheltek, és ha az emberek nem veszik komolyan a járványügyi előírásokat, akár az egészségügy összeomlása is bekövetkezhet. Éppen ezért fontos, hogyan végződik az országos tesztelés. Ha nem jár sikerrel, könnyen elképzelhető, hogy a kormány bevezeti az úgynevezett „teljes lockdownt”, vagyis a szigorított kijárási tilalmat, ami hatalmas gazdasági károkat okozhat az országnak.

A legújabb vírusadatok Csütörtökön 16 556 teszt mellett 3363 koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak. Ez rekordszámú tesztelést és egyben rekordszámú fertőzöttet is jelent (a legutóbbi rekordot október 24-én szombaton jegyezték, akkor 16 048 mintavételből 3042 lett pozitív).

teszt mellett koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak. Ez rekordszámú tesztelést és egyben rekordszámú fertőzöttet is jelent (a legutóbbi rekordot október 24-én szombaton jegyezték, akkor mintavételből lett pozitív). Az újonnan azonosított betegek közül 1820 nő és 1543 férfi. A legfiatalabb pár hónapos, a legidősebb 99 éves.

nő és férfi. A legfiatalabb pár hónapos, a legidősebb éves. Szlovákiában összesen eddig 55 091 személynél igazolták a megbetegedést.

személynél igazolták a megbetegedést. A halálesetek száma ezúttal sajnos 12 -vel emelkedett, így már 212 emberéletet követelt a vírus az országban.

-vel emelkedett, így már emberéletet követelt a vírus az országban. Jelenleg 1411 személyt kezelnek kórházban, közülük 1237 -nél már kimutatták a vírust. 110 beteg fekszik intenzív osztályon, 95 -en szorulnak lélegeztetőgépre.

személyt kezelnek kórházban, közülük -nél már kimutatták a vírust. beteg fekszik intenzív osztályon, -en szorulnak lélegeztetőgépre. Csütörtökön 281 -en épültek fel a megbetegedésből, így összesen 42 371 aktív fertőzöttről tudunk.

-en épültek fel a megbetegedésből, így összesen aktív fertőzöttről tudunk. Az újonnan regisztrált fertőzöttek a következő megyékből származnak: Zsolna megye ( 740 ), Eperjes megye ( 594 ) Trencsén megye ( 496 ), Besztercebánya megye ( 372 ), Kassa megye ( 333 ), Nyitra megye ( 293 ), Nagyszombat megye ( 273 ), Pozsony megye ( 262 ).

), Eperjes megye ( ) Trencsén megye ( ), Besztercebánya megye ( ), Kassa megye ( ), Nyitra megye ( ), Nagyszombat megye ( ), Pozsony megye ( ). A fertőzöttek számának heti középértéke az utóbbi napokban 2887-re emelkedett.