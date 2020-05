Már e héten jöhet az intelligens karantén

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök szerint a leghatékonyabban úgy lehet harcolni a koronavírus terjedése ellen, ha állami karanténba küldik a külföldről hazaérkező állampolgárokat. A kormányfő elismerte, hogy az állami intézményekben gyakran idegeneket helyeztek el egy szobában, ami sok kellemetlenséggel járt, ráadásul épp ezzel ugrott meg a fertőzés veszélye is.

„Ezektől az emberektől elnézést kérek”

– mondta a hétvégén a kormányfő azzal, hogy már érvényes a határozat, melynek értelmében szobánként csak egy embert, esetleg egy családot lehetett elhelyezni. Matovič szerint az állami karantén bevezetésére azért volt szükség, mert a gyakorlat igazolta, hogy az emberek nem tartják be az házit. Az intelligens karantén már hatékony és egyszerű ellenőrzési mechanizmus biztosít a hatóságoknak.

Karanténos szelfik

Veronika Remišová (Za ľudí) beruházásokért és regionális fejlesztésekért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta, már jelenleg is elérhető az alkalmazás, melynek segítségével lehetőség lesz az úgynevezett intelligens karantén betartásának ellenőrzésére. Ez jelentheti az állami karantén alternatíváját.

„Több tízezer ember dolgozik külföldön, akik azért félnek hazatérni, mert állami karanténba kellene menniük, ahol megfertőződhetnének. Éppen az intelligens karantén segíthetné őket abban, hogy otthon maradjanak”

– nyilatkozta Remišová.

Az alkalmazás segítségével ellenőriznék, hogy betartják-e az érintettek a karantént. A házi karantén idején rendszeresen kellene küldeni olyan fényképeket, amelyek igazolnák, hogy az illető valóban otthon van. Az állami szervek ugyanakkor a telefon lokalizálásával is ellenőrizni tudnák a karantén betartását – erre már egy korábban elfogadott törvénymódosítás is lehetőséget ad, ám Matovič szerint eddig egyszer sem kérvényezték a karanténban levő személyek lokalizációját.

A szomszédban működik

Magyarországon és Csehországban is hasonló rendszer működik. Állami karantén az Európai Unió egy tagállamában sem volt bevezetve, kizárólag házi izolációra kötelezhették az embereket. Csehországban még áprilisban indították be az intelligens karantént, melynek értelmében a fertőzöttek mozgását a mobiljaik és bankkártyaadataik alapján követték vissza. Magyarországon pedig a napokban vált lehetségessé a házi karantén betartásának elektronikus ellenőrzése. Eddig ezt a feladatot a hatóság emberei teljesítették, viszont egy telefonos szoftver segítségével már nélkülük is ellenőrizhető, otthon tartózkodnak-e a fertőzöttek. Szlovákiához hasonlóan, ezekben az országokban is önkéntes alapon működik a nyomon követés, viszont míg nálunk csak a külföldről hazaérkezőknek lenne lehetőségük az intelligens karanténra, addig a másik két országban minden fertőzött csatlakozhat.