Már 410 óvoda, alap- és középiskola zárt be az influenza miatt

Tovább folytatódik az influenzajárvány Szlovákiában, ezen a héten megint nőtt a betegek száma: 112818 akut légúti megbetegedést (ARO) jelentettek be, beleértve az influenzás betegeket is. Az influenzajárvány miatt 410 óvoda, alap- és középiskola zárt be.

A betegek száma 10,2 százalékkal nőtt az előző héthez képest. A legtöbben Pozsony megyében betegedtek meg, a legkevesebben pedig Besztercebánya megyében – tájékoztatott Ján Mikas, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) tiszti főorvosa. Az orvosok 21 735 influenzás vagy ehhez hasonló megbetegedést regisztráltak, ami az összes akut légzőszervi megbetegedés 19,3 százalékát alkotja. A megbetegedés elsősorban a 15 és 19 év közötti korosztályt érintette. A betegek megnövekedett száma miatt 23 kórházban megtiltották a beteglátogatást, illetve meghosszabbították a tilalmat. Tovább tombol a járvány Nyitra megyében Nyitra megyében a járvány miatt egy gyógyító-nevelő szanatóriumot, illetve 75 óvodát és iskolát zártak be. A Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) információi szerint ezen a héten 18 103 akut légúti megbetegedést regisztráltak. Ezen belül 5382 esetben volt szó influenzáról vagy ehhez hasonló megbetegedésről. Ez 7,2 százalékos emelkedést jelent az előző héthez képest” – írja a hivatal. A legtöbb megbetegedést 0-tól 5 éves korig regisztrálták.