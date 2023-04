Májusban is folytatódik a Kuciak-ügy tárgyalása

A szenátus elnöke közölte, április 21-re idézik be Iľja Weiss tanút. A bíróság fontolóra veszi Norbert Bödör ismételt kihallgatását is. Sabová arról is tájékoztatott, hogy a Legfelsőbb Bíróság (NS) elrendelte a Marian K. vádlott és Jaroslav Haščák üzletember közötti kommunikáció felolvasását.

A szerdai tárgyaláson felolvastak egy levelet, amelyet A. Zoltán állítólag még a letartóztatása előtt adott át egy ismerősének. Ebben a tanú azt írta, hogy Alena Zs. és Marian K. rendelte meg Maroš Žilinka jelenlegi főügyész meggyilkolását. A. Zoltán szerint Dušan K. volt különleges ügyész is érdekelt volt az ügyész likvidálásában. Azt állította, abban az időben úgy érezte, veszélyben van az élete.

„Ez a levél nem olyan lényeges, mint ahogyan az a sajtóból tűnhet. Nekünk az a fontos, hogy a tanú az eljárás legelejétől következetesen valljon" - mondta Matúš Harkabus, a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyésze. Elmondása szerint nem bizonyított, hogy a levelet valóban 2018 januárjában írták. A szakértői bizonyítást nem fogja javasolni.

Marek Para, Marian K. védőügyvédje megbízhatatlan tanúnak tartja A. Zoltánt. A levelet koholt bizonyítéknak tartja. „Minden időbeli összefüggés hiányzik" – hangsúlyozta.

A Kuciak-gyilkosság ügyében 2018 februárjától tárgyal a bíróság Marian K. és Alena Zs. bűnösségéről. A ŠTS eredetileg felmentette őket a vádak alól, de a Legfelsőbb Bíróság 2021 májusában visszaadta az ügyet az elsőfokú bíróságnak. Három döntés jogerős. Miroslav M. és Sz. Tamás 25 év, A. Zoltán 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Négy személy – Marian K., Alena Zs., Dušan K. és Darko D. – ellen emeltek vádat Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Daniel Lipšic jelenlegi különleges ügyész és Peter Šufliarský volt főügyészhelyettes meggyilkolásának előkészülete miatt. Sz. Tamás ügyét külön eljárás keretében tárgyalták, a bíróság bűnösnek találta. A vádirat szerint Žilinka és Lipšic meggyilkolására Marian K. adott megbízást 2017 őszén. Šufliarský likvidálására körülbelül egy évvel később.

A szerdai főtárgyaláson mind a négy vádlott megjelent. Délután Dušan Mikulaj bűnügyi informatikai szakértőt hallgatják meg.