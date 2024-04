Magyarázatot vár Náhliktól vagyonnyilatkozata kapcsán a parlamenti bizottság

Remišová áprilisban figyelmeztetett arra, hogy Náhlik megsérthette a köztisztségviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó törvényt, mert nem tüntette fel minden ingatlanát. „Az eddig rendelkezésünkre álló információk szerint Náhlik törvénysértést követett el” – mondta Remišová, aki a vizsgálat megindítását kezdeményezte a bizottságban.

Remišová Peter Pellegrinit is bírálta, aki az államfő-választási kampány egyik vitaműsorában ismerte be, hogy használja Náhlik villáját. A képviselőnő figyelmeztetett, hogy a más tulajdonában levő ingatlan használatát is fel kell tüntetni a vagyonosodási nyilatkozatban, „hogy ki lehessen zárni a korrupció vagy rejtett ajándékozás gyanúját ellenszolgáltatások fejében”. Ezért Pellegrinitől is magyarázatot vár az ügyben.