Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Kovács Csonga Anikó

Egy adott ország nemzeti kisebbségéhez tartozni nem mindig könnyű. Egyénileg vívjuk meg kisebb-nagyobb csatáinkat. Büszke vagyok a felmenőimre, legfőképpen a szüleimre, hogy megőrizték magyarságukat. Férjemmel mi is ezen az évszázadok alatt kitaposott ösvényen járunk, és ebben a szellemben neveljük a gyerekeinket. Fontosnak tartom, hogy a népszámláláskor se feledkezzünk meg a gyökereinkről. Büszkén jelöljük be, hogy a magyar nemzetiséghez tartozunk. Képzőművészként mindig is közel állt hozzám a magyarság identitásának kérdése. Célom, hogy a műveimmel is hozzájáruljak, erősítsem és fenntartsam a felvidéki magyar kultúrát.



Kovács Csonga Anikó képzőművész, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete alelnöke

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom