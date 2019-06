Lesznek kétnyelvű útjelző táblák?

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom aktivistái kedden Pozsony és Somorja nevét szlovákul és magyarul is jelölő óriásmatricát helyeztek el a bacsfai közlekedési táblán. Az aktivisták szerint egy 2018-as belügyi rendelet alapján lehetőség van a kétnyelvű táblák kihelyezésére.

Bukovszky László (Híd) kisebbségügyi kormánybiztos szerint 2018 februárjától valóban van arra lehetőség, hogy a szöveges KRESZ-táblák mellett, az irányjelző táblákat, az idegenforgalmi jelzőtáblákat, valamint a hidak mellett felállított, folyók megnevezéseit feltüntető táblákat magyarul is kihelyezzék. A belügyi rendelet értelmében a veszélyt jelző, szöveges útjelző táblák magyar feliratozása már most is kötelező, emlékeztetett a kormánybiztos. A táblák cseréje az adott út fenntartójának, így az önkormányzatoknak, a megyéknek vagy az országos közútkezelőnek a feladata. A kisebbségi nyelvű közúti feliratok azon települések területén használhatóak, ahol az adott nemzetiség aránya eléri a 20 százalékot.

Tavaly februárban Bukovszky azt nyilatkozta: „Az engedélyeztetések lefuttatását követően pár hónapon belül megjelennek ezek az új, magyarul is tudó táblák.” Ennek ellenére a közutakon eddig csak a régi, magyar nyelvű helységnévtáblákat cserélték új típusúakra.

Érsek Árpád (Híd) közlekedési tárcavezető szerint azonban a magyar nyelvű útjelző táblák ügye nincs terítéken a minisztériumban.