Lengvarský: Már nem lesz ingyenes az antigénteszt

A hónap végéig azonban még bizonyos számú PCR-tesztet ingyen elvégeznek.

Az egészségügyi tárca vezetője bejelentette, hogy hétfőn (július 12.) pénzügyi elemzést terjesztenek a koalíciós tanács elé arról, hogy az antigéntesztek elvégzéséért „szimbolikus árat” kellene fizetni. Közölte, tíz euró körüli összegről van szó.

Ha a javaslatot elfogadják, a képviselők július 22-én jóváhagyhatják. Ha súlyosbodna a járványhelyzet, azoknak a lakosoknak, akik nem kaptak oltást, több helyen is negatív PCR-tesztet kellene felmutatniuk.

A határátkelők ellenőrzését is tervezik – mondta a miniszter. A repülőtereken LAMP-tesztet is lehetne használni. Ezt hamarosan a pozsonyi (Bratislava) repülőtéren is bevezetik.

Lengvarský bejelentette azt is, hogy rövidesen minden oltóponton előzetes regisztráció nélkül is oltani fognak.