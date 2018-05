Lehagyták a kiberbűnözők a titkosszolgálatot

Pozsony | Valós terrorveszély 2017-ben sem volt Szlovákiában, ám a kibertérben komoly kihívások érkeztek – derül ki a szlovák titkosszolgálat (SIS) éves jelentéséből. Az SIS-nek a külföldi bűnözői csoportokkal és a gazdasági bűncselekmények felderítésével is meg kellett küzdenie.

Az SIS a honlapján hozta nyilvánosságra az éves titkosszolgálati jelentést, mely szerint 2016-hoz képest alapvetően nem változott a biztonsági helyzet az országban tavaly sem. Az SIS-hez nem jutottak el olyan információk, melyek szerint reális terrorfenyegetettség veszélyeztetné az országot, ugyanakkor a nemzetközi biztonsági helyzet a más európai országokban történt sikeres és meghiúsított – elsősorban iszlamista – terrortámadások számának növekedése miatt továbbra is ingatag. A legnagyobb fenyegetést továbbra is az Iszlám Állam terroristái jelentik, ám az elmúlt két évben egyre intenzívebb a másod- és harmadgenerációs muzulmánok és a muszlim hitre áttért európaiak radikalizálódási folyamata. Az SIS intenzíven együttműködik ezen a téren külföldi titkosszolgálatokkal.

A titkosszolgálat szerint ugyanakkor az illegális migráció továbbra is csökkenő tendenciát mutat, a kelet-európai szárazföldi migrációs útvonalon jelenleg minimális a mozgás, a Földközi-tenger középső, Líbia és Olaszország közti migrációs útvonalán pedig 2017 második felében jelentősen csökkent a migránsok száma. A migrációs hullám súlypontja az SIS szerint a nyugati földközi-tengeri, Afrikából Spanyolországba tartó útvonalra helyeződik át. Szlovákia a migráció szempontjából továbbra is tranzitország.

Kiberbajok

Nem könnyű a titkosszolgálat dolga a kémelhárítás területén, elsősorban a kibertérben – az SIS szerint Szlovákiában tavaly is megtörtént, hogy külföldi titkosszolgálatok próbáltak beszivárogni az államigazgatás és a biztonsági erők központi szerveibe. A kibertér védelmére az SIS tavaly különösen nagy figyelmet fordított. Rámutatnak: megesett, hogy az egyes állami szervek informatikai rendszereit kártékony programokkal fertőzték meg valakik (minden jel szerint külföldi, államilag támogatott hackercsoportok és titkosszolgálatok), és sok esetben adatok kiszivárgására és gyűjtésére is sor került. A közigazgatás informatikai biztonsága az elfogadott intézkedések ellenére továbbra is gyakran elégtelen – az SIS rámutat, hogy komoly probléma a személyi és technológiai lemaradás az IT-technológiák területén az államigazgatásban, beleértve az SIS-t is. „Az SIS műszaki felszereltségét hosszú távon csak a lehető legszükségesebb mértékben modernizálják, hogy képes legyen ellátni törvényi kötelezettségeit” – panaszolja a jelentésben a titkosszolgálat.

Adó és drog

Az SIS tavaly a gazdasági bűncselekményeket és a nemzetközi szervezett bűnözői csoportokat is górcső alatt tartotta, elsősorban az áfacsalásokat derítette fel, melyekkel főleg nemzetközi bűnözői hálózatok foglalkoznak több országban működő kereskedelmi cégekkel együttmű-ködésben – ez pedig nagyban megnehezíti a felderítést és a bizonyítást.

A titkosszolgálat különös figyelmet fordított a balkáni, a dél-európai és a kelet-európai bűnözői csoportok tevékenységére is – ők elsősorban kábítószer-kereskedelemmel foglalkoznak, Szlovákia pedig fontos tranzitország számukra Nyugat-Európába. A szlovákiai droghelyzet a titkosszolgálat szerint annyiban változott, hogy a természetes eredetű szereket egyre gyakrabban váltják a szintetikus drogok, melyek olcsóbbak és elérhetőbbek.

A titkosszolgálat a hatóságokat is szem előtt tartotta tavaly. A jelentés szerint több olyan korrupciós eset is a látóterükbe került, amikor a rend őrei cigaretta-, drog- vagy embercsempészeknek segítettek, de voltak olyan esetek is, mikor adó- vagy hitelcsalókkal kapcsolatban néztek diszkréten félre. Az SIS szerint a bíróságokat és ügyészségeket sem kíméli a korrupció, volt rá példa, hogy egy kelet-szlovákiai maffiózó kenőpénzzel próbálta lekenyerezni a járási ügyészséget egy adócsalási ügyben.