Lefújták a pártelnöki vitákat: a Szövetség elzárkózott attól, hogy magyar politikusokkal vitázzon

A parlamenti választás előtt egyebek mellett az Új Szó is különböző keretek között ülteti le vitázni a Szövetség, a Magyar Fórum és a Híd politikusait, illetve más pártok kötelékében dolgozó magyar szereplőket. A tervek szerint szerdán rögzítettük volna Rigó Konrádnak, a Kékekkel együtt induló Híd alelnökének és Pandy Péternek, a Szövetség Országos Tanácsa elnökének vitáját, aki egyébként a párt Híd-platformjában politizál. Kedden este azonban egy közleményt kaptunk a Szövetségtől, amely arról szól, elzárkóznak attól, hogy más magyar politikusokkal vitázzanak. „A nyár folyamán megvalósult találkozóink azt igazolták, hogy a Szlovákiában élő magyar emberek elutasítják a további vitákat és veszekedéseket a magyar politikusok között” – állítják. Hozzáteszik, nem tartják célravezetőnek, hogy a médiában vitázzanak, vagy veszekedjenek. Ehelyett arrra szeretnének koncentrálni, hogy a parlamentbe jussanak. Érdeklődésünkre a Szövetség szóvivője Pálinkás Évi pontosította, hogy a pártelnök, Forró Krisztián sem fog vitázni Sólymos Lászlóval, a Kékekkel együtt induló Híd vezetőjével, vagy Simon Zsolttal, a Magyar Fórum elnökével. A döntés részletesebb hátteréről azonban hivatalos tájékoztatást nem kaptunk. Arra a kérdésre, hogy a határozat a parlamenti választás utánra is vonatkozik-e, egyértelmű állásfoglalás helyett azt a választ kaptuk, a párt ezt követően is a polgárok érdekeit fogja prioritásként kezelni. A Szövetség listáján induló Gyimesi György lapunknak elmondta, ő ugyan nem párttag, így az elnökség döntése rá nem kötelező érvényű, de tiszteletben tartja azt.

A Kékekkel együtt induló Híd alelnöke, Rigó Konrád és a Magyar Fórum vezetője, Simon Zsolt is megfutamodásnak tartja a Szövetség döntését. „Tudomásul vesszük, hogy a Szövetség megfutamodott a politikai vita elől” – közölte lapunkkal Simon. Szerinte a Szövetség a szokásához híven nem vesz részt azokban a vitákban, ahol a magyar közösség jövőjéről lehetne beszélni. „A választópolgár szerintünk megérdemli, hogy lássa, milyen politikai képviseletre számíthat a választások után” – teszi hozzá a Magyar Fórum vezetője azzal, hogy ők a parlamentbe jutásuk esetén nem fognak megfutamodni a viták elől.

Rigó a Szövetség döntésére adott állásfoglalásában arról beszél, a kérdéses vitának nem a veszekedésről, hanem a véleménycseréről kell szólniuk. „Mellesleg ez a politikus munkájának része” – teszi hozzá. A Kékekkel együtt induló Híd alelnöke úgy véli, az embereknek látniuk kell, mit gondolnak a világról, milyen jövőt kínál az egyik vagy másik szlovákiai magyar politikus, hogy eldönthesse, melyik út számára a jobb, a biztonságosabb. „Csak a gyerekek szaladnak el, ha felelniük kell” – jelenti ki azzal, hogy a Híd felnőtt módon viselkedik.