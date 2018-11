Lajčák már ma is távozhat a tárca éléről

A plénum kedden és szerdán is az ENSZ migrációs paktumáról, illetve annak elutasításáról vitázott. Az SNS terjesztette be azt a határozatot, melyben arra kérik a kormányt, utasítsa el az ENSZ globális migrációs paktumát, továbbá olyan intézkedéseket sürgetnek, melyek garantálnák, hogy Szlovákia nem vesz részt a dokumentum elfogadásában. Az SNS ahhoz is ragaszkodik, hogy a december 10. és 11. esedékes marrákesi konferencián Szlovákiát senki ne képviselje. Bár sajtóértesülések szerint ez ilyen konkrétan nem szerepel a határozatjavaslatban. Ugyanakkor Jaroslav Paška, az SNS alelnöke kijelentette, hogy erre ígéretet kaptak Peter Pellegrini kormányfőtől. Az SNS azt szeretné, ha Szlovákia levélben fogalmazná meg a paktummal kapcsolatos fenntartásait, s azt diplomáciai postával juttatná el a marrákesi konferenciára. Azzal érvelnek, hogy a részvétel egyet jelent a paktum támogatásával. Cséfalvay Katalin (Híd), a külügyi bizottság elnöke viszont azt állítja, hogy levélben nem foglalhatunk állást. A paktumot az osztrákok is ellenzik, viszont részt vesznek a decemberi konferencián.

„Nem tudom, milyen irányba tartunk. A parlamenti vita után már nem tudom, hol élünk”. Miroslav Lajčák külügyminiszter

Lajčák: a vita irracionális

Miroslav Lajčák (Smer) külügyminiszter, aki részt vett az ENSZdokumentum kidolgozásában közölte, hogy: „ha a parlament megtiltja a szlovák diplomáciának, hogy részt vegyen a globális migrációs paktumról szóló párbeszédben, arra adekvát módon, a külügyminiszteri posztról váló távozásommal kell reagálnom, hiszen az azt jelentené, hogy nem élvezem a plénum bizalmát”. A kormányülés előtt viszont Pellegrini azt is kijelentette, mindent elkövet annak érdekében, hogy Lajčák továbbra is kormánya tagja maradjon. Az utolsó szót a kabinet jövő szerdán mondja ki, a kormány akkor dönt arról, hogy Szlovákia részt vesz-e a marrákesi konferencián. Legkésőbb ekkor eldőlhet az is, hogy Miroslav Lajčák marad, vagy a Smer harmadik olyan tárcavezetője lesz, aki önként távozik a kormányból.

Lajčák egyébként kijelentette, hogy a parlamentben zajló vita irracionális. „Nem tudom, milyen irányba tartunk. A parlamenti vita után már nem tudom, hol élünk” – mondta a külügyminiszter.

Eltérő vélemények

A paktumot illetően a koalíció és az ellenzék sem egységes, sőt, pártokon belül is különböző álláspontokat képviselnek a képviselők. Az SNS és a Smer egy része továbbá az SaS és a Sme rodina, valamint a szélsőséges ĽSNS kategorikusan ellenzik a paktumot. A Híd és több független képviselő viszont támogatja a dokumentumot.

Több módosító javaslat közül nagy valószínűség szerint a Smer javaslatával kibővített határozat elfogadásának van reális esélye. Ebben ellentmondásosnak minősítik az ENSZ-dokumentumot, s leszögezik, hogy a gazdasági migráció negatív jelenség, hogy Szlovákia továbbra is elutasítja a kötelező menekültkvótát, illetve, hogy senki nem mondhatja meg Szlovákiának, ki a legális, illetve illegális bevándorló. A vita előtt Peter Pellegrini kért szót, aki kijelentette, hogy a kormány semmi olyat nem tesz, amivel veszélybe sodorná az ország szuverenitását. „A kormánynak fenntartásai vannak a marrákesi dokumentummal kapcsolatban. Szlovákia maga akarja kidolgozni migrációs politikáját, különbséget tudunk tenni legális és illegális migráció között, s az utóbbi biztonsági kockázatot jelent” – közölte a kormányfő.

A plénum várhatóan ma délelőtt szavaz a határozatról.