Krajčí: a következő hetekben javulhat a járványhelyzet, de szigorítani kellene a határokon

Pozsony | Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint a járvány alakulását jelző mutatók jó irányba tartanak, ám ezek hatása csak a következő napokban vagy hetekben mutatkozik meg. A tárcavezető emellett továbbra is ragaszkodik a határok szigorításához, hiszen éppen a külföldről behozott mutációk jelentik a legnagyobb veszélyt. Az viszont kérdéses, hogy a kormány elfogadja-e a miniszter javaslatát, és úgy tűnik, hogy Ján Mikas országos tiszti főorvos is ellenáll Krajčí akaratának.

A tárcavezető által emlegetett pozitív tendencia a mostani adatokban még kevésbé nyilvánul meg, de ha a minisztérium előrejelzései helyesek, akkor a következő hetekben már enyhülhet a járványhelyzet. A napi esetszám például még mindig magas (kedden 3600 beteget azonosítottak a PCR-tesztekkel, 1681-et pedig az antigéntesztekkel), és a kórházban kezelt személyek száma is aggasztó (3963 személy fekszik bent fertőzéssel, vagy annak gyanújával).

Azok az adatok viszont, amelyek a járvány jövőbeli alakulását jelzik, már kedvezőbb irányba mutatnak. Az egyik legfontosabb ilyen mutató az emberek mobilitása, ami a lockdown szigorítása óta jelentősen lecsökkent. Krajčí szerint ez főleg a 20 óra utáni kijárási tilalomnak köszönhető.

A mobilitás csökkenésével pedig értelemszerűen kevesebb ember kerül kapcsolatba egymással, ami a reprodukciós szám eséséhez vezet: ezt a mutatót múlt héten még 1 és 1,1 közé becsülték, az új érték azonban már 0,95 és 1 között van.

Emellett a 7 napos pozitivitási átlag is nagyot zuhant, a múlt heti 5313 helyett már csak 4716.

Reménykeltő tendencia

Bár az utóbbi két mutatónál ezek viszonylag nagy esésnek számítanak, az ország még így is fekete fázisban van. Ahhoz, hogy átlépjünk a bordóba, a heti esetszám átlagának 4000, a kórházban kezelt személyek számának pedig 3000 alá kellene csökkennie. Az egészségügyi miniszter azonban így is bizakodó, hiszen a tendencia jó irányba mutat.

Ahhoz viszont, hogy az előrejelzések teljesüljenek, továbbra is szükség van a járványügyi óvintézkedések és a higiéniai előírások betartására, még azon személyek esetében is, akiknek negatív lett a tesztjük.

A regionális járványtérképen egyelőre romlanak az adatok: öt járás, amely ezen a héten még bordó besorolású, a jövő héttől már feketének számít. Ezekben a járásokban egy 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményre lesz szüksége azoknak, akik nem otthonról dolgoznak. Piros járásból továbbra is csak 3 van, itt elég lesz egy 14 napnál nem régebbi tanúsítvány.

A tárca előrejelzései szerint viszont könnyen elképzelhető, hogy a fekete járások száma két hét múlva már 20 alá csökken, a piros járások száma pedig akár 7-re is nőhet, ami egyértelműen a javuló járványhelyzetre utalna.

A járások besorolása március 15-től Fekete járások: Báni, Csacai, Alsókubini, Dunaszerdahelyi, Galántai, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Korponai, Kiszucaújhelyi, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Pöstényi, Vágbesztercei, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Rózsahegyi, Vágsellyei, Szenicei, Szakolcai, Tőketerebesi, Trencséni, Nagyszombati, Stubnyafürdői, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zólyomi.

Piros járások: Késmárki, Turdossini, Érsekújvári.

A többi járás bordó besorolást kapott.

A tesztelés haszna

Krajčí hozzátette: akárhogy is alakulnak a mutatók, a tesztelésre továbbra is szükség lesz. Az egészségügyi miniszter ezúttal is kiállt a tömeges szűrés mellett, elmondása szerint adatokkal is alá tudja támasztani a mintavétel hasznát.

„A tesztelés értelmének legmarkánsabb bizonyítéka Nyitra városa. Itt január elején rengeteg új fertőzöttet regisztráltunk, emlékezhetünk rá, hogy a városi kórházban hatalmas erőbedobással kellett dolgozniuk az orvosoknak és a nővéreknek, hogy megküzdjenek a járványhelyzettel. Ekkor a polgármester úgy döntött, elkezd tesztelni. Szervezett két mintavételi fordulót, utána pedig újabb két forduló következett az országos szűrés keretében. Végül az történt, amit a teljes országban látni szeretnénk: fokozatosan csökkenni kezdett a kórházban kezelt betegek száma. Az eredmény valóban hihetetlen, 250 fertőzött helyett már csak 100-at tartanak bent”

– magyarázta a tárcavezető.

Krajčí a nyitrai kórház példáján mutatta be a tesztelés fontosságát - TASR-felvétel

Szétterjedt a brit törzs

Azt viszont maga Krajčí is elismerte, hogy a januári országos tesztelés nem volt olyan hatékony, mint a novemberi. Szerinte ennek két oka van. Az egyik, hogy novemberben még meglátszott a frissen bevezetett lockdown hatása, a januári tesztelés viszont olyankor zajlott, amikor a szigorítások már hetek óta érvényben voltak, és az emberek belefáradtak a szabályok betartásába.

A másik indokot a tárcavezető a brit mutáció szétterjedésében látja: az utóbbi napokban a véletlenszerűen megvizsgált minták 90 százalékában kimutatták az új törzs jelenlétét, és mint kiderült, ez a mutáció jóval fertőzőbb, mint korábbi változata. Emellett 7 személynél már kimutatták a dél-afrikai mutációt is, ám az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint ezeket a személyeket sikerült időben izolálni.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a Szlovákiai Utazási Irodák Szövetsége (SACKA) szerint idén eddig 30 ezren utaztak el kirándulni valamilyen egzotikus országba.

Az egészségügyi miniszter éppen ezért elmondta: továbbra is kitart amellett, hogy legyen szigorúbb határellenőrzés, illetve, hogy az ingázóknak 72 óránál nem régebbi teszteredményt kelljen felmutatniuk a határon. A tárcavezető már korábban is megpróbálta meggyőzni erről a minisztereket, de az intézkedést végül nem sikerült átnyomnia a kormányban.

„Tehetetlennek érzem magam”

– mondta Krajčí, azonban továbbra sem hajlandó benyújtani a lemondását.

Ján Mikas országos tiszti főorvos, aki a határokkal kapcsolatos rendeletek kiadásáért felel, ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, csak akkor hajlandó bevezetni ilyen intézkedést, ha a határátkelőkön is lesz tesztelés.

(nar, Denník N)