Közel 400 euróval nőne a katonák bére

Gajdoš a tegnapi sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet, hogy a hadseregben jelenleg nincs elég katona. Ennek érdekében a védelmi minisztérium kidolgozott egy átfogó tervet, amellyel reményeik szerint sikerül majd csökkentetniük a munkaerőhiányt.



Új bérezési rendszer



A katonák átlagfizetése a jövő évtől már biztosan növekszik 70 euróval, azonban a minisztérium további 300 eurós béremelést szeretne kiharcolni. „Egy közkatona, aki egyéves szolgálatot teljesít, átlagban 707 eurót keres. Az intézkedéseinknek köszönhetően januártól ez az összeg 778 euróra nő. A minisztérium azonban azt szeretné, ha a katonák bére meghaladná a szlovákiai átlagfizetést, ezért további 300 eurós emelést biztosítanánk” – jelentette ki a védelmi miniszter. Hozzátette, hogy ehhez viszont magát a bérezési rendszert kell megváltoztatni. „A jelenlegi bérrendszer nem teszi lehetővé, hogy a parancsnokok megfelelően díjazzák a katonákat az érdemeik alapján. A rang szerinti fizetéseket ezért ki kell bővíteni egy úgynevezett teljesítmény szerinti tétellel. Az ilyen intézkedésekhez törvénymódosításra van szükség, ezért a tervezetünket még ki kell egészítenünk, viszont jövőre mindenképpen beterjesztjük a kormány elé” – közölte Gajdoš.



Csak a pénz nem elég



A béremelést a tárca a saját kasszájából szeretné finanszírozni. Ján Hoľko, a minisztérium szolgálati osztályának főtitkára bejelentette, hogy az intézkedésekről már tárgyalnak a pénzügyminisztériummal. „A béremelésnek köszönhetően értelemszerűen a minisztérium kiadásai is nőnek. A tárca jelenleg 290 millió eurót fordít erre a célra, azonban valószínűleg 40–50 millió euróval többre lesz szükségünk” – magyarázta a főtitkár. Gajdoš arra is figyelmeztetett, hogy kizárólag a béremelés nem feltétlenül fogja vonzóbbá tenni a katonai hivatást, ezért a tárca további fejlesztéseket ígért a katonák kiképzéséhez. „Reményeink szerint az intézkedéseink sorozata már elegendő lesz ahhoz, hogy képesek legyünk megoldani a seregben kialakult munkaerőhiányt” – közölte a védelmi miniszter.



Elkerülhetetlen béremelés



Ondrejcsák Róbert (Híd), a védelmi tárca államtitkára úgy véli, hogy ezekre az intézkedésekre már igencsak szükség volt, hiszen a katonák fizetése már hosszú évek óta nem növekedett. „10 évvel ezelőtt a katonák bére közel volt az országos átlagfizetéshez. A gazdasági viszonyok azóta jócskán változtak, a bérek viszont nem. Jelenleg a hadsereg feltöltöttsége 100 százalék helyett csak nagyjából 75 százalék körül mozog, vagyis ezres nagyságrendű munkaerőhiányról beszélünk. Sajnos nem csak arról van szó, hogy a fiatalok nem akarnak katonának állni, hanem már a rendszerben lévő, hivatásos katonák is egyre nagyobb mértékben hagyják ott a hadsereget. Ahhoz, hogy a munkaerőpiacon vonzóbbá tegyük a katonai hivatást, mindenképpen szükség van a védelmi miniszter által javasolt béremelésre” – mondta lapunknak az államtitkár.



Az ellenzék elégedett



Ľubomír Galko, az SaS parlamenti képviselője kijelentette, hogy a pártja minden olyan intézkedést támogat, ami a katonák fizetésének emelésére vonatkozik, viszont ezeket már sokkal korábban meg kellett volna valósítani. „A minisztérium remélhetőleg valóban a bérezési rendszeren fog változtatni, nem pedig egyszeri emelésről beszélünk. Az SaS kíváncsian várja a tervezetet, azonban előzetesen elmondhatom, hogy a pártunk minden jó ötletet támogatni fog” – tájékoztatott Galko.

Jaroslav Naď, az OĽaNO képviselője szomorú dolognak tartja, hogy a védelmi miniszternek három év kellett ahhoz, hogy észrevegye a bérezés problémáját. „Kár, hogy Gajdošnak egykori parancsnokként csak most tűnik fel, hogy a seregben katonák is vannak, miután már több milliárd eurót elvertek túlárazott katonai felszerelésekre. A hadseregben kialakult munkaerőhiány miatt a helyzet csaknem tarthatatlanná vált” – közölte lapunkkal az OĽaNO tagja.