Továbbra is hatályban marad az állampolgársági ellentörvény

Pozsony | A kormány szerdán elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely továbbra is tiltja, hogy a Szlovákiában élő magyarok felvegyék a magyar állampolgárságot. A tervezet ellen a magyar pártok, de kormánypárti és szlovák politikusok is tiltakoznak.

A belügyminisztérium által kidolgozott törvénymódosító javaslat nem állítaná helyre a 2010 előtti ún. szlovák ellentörvény előtti állapotot, amikor még szabadon fel lehetett venni bármelyik ország állampolgárságát. A kormány által jóváhagyott törvénytervezet szerint legalább öt évig kell igazoltan egy másik ország területén élni, hogy fel lehessen venni annak állampolgárságát a szlovák elveszítése nélkül.



Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök ezt egy értelmes kompromisszumnak nevezte. A javaslat néhány további kivételt is tartalmaz a kettős állampolgárság engedélyezésére, azonban továbbra is ellehetetleníti, hogy a Szlovákiában élő magyarok felvegyék a magyar állampolgárságot. A kormány ezzel lesöpörte a tervezethez érkező javaslatokat, köztük azt a tömeges véleményezési eljárás keretében érkező indítványt is, amely a 2010 előtti állapot visszaállítását kérte.



A törvénytervezet ellen tiltakozott az MKP, a Híd, az Összefogás, a Progresszív Szlovákia, de kormánypárti képviselők is bírálták. Mind a Fico-kormány által 2010-ben elfogadott kettős állampolgárságot tiltó ellentörvény előtti állapot visszaállítását kérik. Ondrej Dostál (OKS), az SaS parlamenti frakciójának tagja szerint a tervezet alkotmányellenes. Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő nem látja esélyét, hogy egy merőben más javaslatot fogadjanak el, de kijelentette, ő nem szavazza meg a kormányjavaslatot.

Matovič: A polgárnak döntenie kell, melyik útlevelet választja

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök a kabinet ülése után elmondta, az állampolgársági törvény módosítását egy értelmes kompromisszumnak tartja. „Ha valakinek valódi kötődése, hosszabb ideje lakhelye van egy másik államban, akkor lehetővé tesszük számára, hogy felvegye ennek az országnak az állampolgárságát” – mondta arra utalva, hogy a módosítás szerint, ha valaki igazoltan öt évig külföldön él, felveheti az ottani állampolgárságot. Ezzel a feltétellel nemcsak kettős, de többes állampolgárság is felvehető lenne. A kormányfő hozzátette, abban az esetben, ha egy másik ország a Szlovákiában élő személyek számára kínál állampolgárságot, akkor továbbra is szigorú állásponton maradnak. „Ilyen esetben a mi polgárunknak döntenie kell, melyik állampolgárságot választja” – utalt arra, hogy a jogszabály továbbra is lehetővé tenné, hogy megfosszanak valakit a szlovák útlevelétől. Matovič szerint a kettős állampolgárság teljes tiltása és teljes szabaddá tétele sem jelent megoldást, és biztos abban, hogy a mostani javaslatot a parlament is jóváhagyja.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter pedig arról beszélt, a javaslat további kivételeket is tartalmaz. Nem vesztené el a szlovák útlevelét az az állampolgár, aki házasságkötés útján szerezne más állampolgárságot, illetve születéssel, vagy örökbefogadás során kap külföldi állampolgárságot, illetve ha kiskorúként kapja azt. Az a kiskorú sem veszítené el szlovák állampolgárságát, akinek a szülője Szlovákia állampolgára marad.

Tiltakozások sora

A kormány döntésére a magyar pártok, a Progresszív Szlovákia, de kormánykoalíciós képviselők is elutasítóan reagáltak. Mindannyian a 2010 előtti állapot visszaállítását kérték, amikor még szabadon fel lehetett venni bármely másik ország állampolgárságát. Az MKP rámutatott, a törvénymódosítási tervezet a magyar közösség szemszögéből nem jelent megoldást. A Szlovákiában élő magyarok ugyanis a módosítás után sem vehetnék fel a magyar állampolgárságot. „Az MKP továbbra is napirenden fogja tartani a témát” – teszik hozzá azzal, hogy a kormány lesöpörte a tervezethez benyújtott javaslatukat.

A Híd felhívással fordul a parlamenti képviselőkhöz, hogy ne szavazzák meg az állampolgársági törvény módosítását. Ha ez mégis megtörténik, a párt Zuzana Čaputová államfőt arra fogja kérni, forduljon az Alkotmánybírósághoz a módosítás ügyében. „A javasolt módosítás csak tapasz azokra a sebekre, amelyeket 2010 óta ez a törvény okozott, az alapproblémát azonban nem kezeli” – közölte Sólymos László, a Híd elnöke azzal, hogy a módosítás egyáltalán nem segíti a hazai kisebbségeket, és akár alkotmányellenes is lehet.

Az Összefogás is elutasítja a kormány tervezetét, és rámutatnak, hogy a kabinet az eredeti terveihez képest is szigorúbb változatot fogadott el. A nyáron bemutatott tervezet ugyanis még azzal számolt, hogy háromévnyi igazolt külföldön tartózkodás után felvett állampolgárság esetén nem szankcionálnák a polgárokat. „Most ez a határidő öt évre változott” – mutatnak rá. A párt szerint magyarellenes intézkedésről van szó, amely állampolgárok ezreinek alkotmányellenes meghurcolását jelenti.

Sajnálatos módosítás

A javaslatot a szintén parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia (PS) is kritizálja. Szerintük a belügyminisztérium egyáltalán nem vette figyelembe azokat a tömeges véleményezési eljárás keretében tett indítványaikat, amelyekben ők is a 2010 előtti állapot visszaállítását kérték. Zora Jaurová, a PS alelnöke szintén úgy véli, a javaslat nem jelent segítséget a szlovákiai kisebbségeknek, de a többséghez tartozók számos csoportjának sem – például a határon túli szlovákoknak, a külföldön dolgozó szlovák állampolgároknak, és azoknak az egynemű pároknak sem, akik külföldön kötött házasság révén szereztek idegen állampolgárságot.

Ondrej Dostál (OKS), a koalíciós SaS parlamenti frakciójának tagja lapunknak úgy nyilatkozott, nagyon sajnálja, hogy a belügyminisztérium és a kormány sem hallgatta meg a 2010 előtti állapot visszaállítása mellett szóló érveket. „A kormány által jóváhagyott javaslatot elégtelennek tartom” – mondta, és hozzátette, ő is alkotmányellenesnek véli a tervezetet. „Egyetlen szlovák polgárnak sem szabad elvesztenie az állampolgárságát, ha ezt nem akarja” – jelentette ki. Továbbra is a 2010-es előtti állapot helyreállításán dolgozik majd.

Gyimesi György, a kormányzó OĽaNO parlamenti képviselője szerint a módosító javaslat nem az, amit a magyar közösség kér és érdemel. Szerinte csak azon szlovák állampolgárok helyzetét orvosolja, akik már elvesztették az állampolgárságukat, és ténylegesen külföldön élnek. „Azoknak a helyzetét azonban, akik érzelmi kötődést éreznek Magyarországhoz, de Szlovákiában élnek, ez a módosítás nem oldja meg” – mondta lapunknak. Arról is beszélt, hogy a koalíciós szerződés nem teszi lehetővé, hogy kormánypárti képviselők a parlamentben módosító javaslatot nyújtsanak be a tervezethez. „Nem látok esélyt arra, hogy ebben a választási ciklusban ez a kérdés úgy oldódjon meg, hogy az nekünk megfeleljen” – jelentette ki, és hozzátette, ő maga a törvényhozásban nem fogja megszavazni a jogszabály módosítását.