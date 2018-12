Könyörögnek Lajčáknak

Miroslav Lajčák (Smer) egy hete jelentette be lemondását, de Peter Pellegrini kormányfő és Andrej Kiska államfő is marasztalja. Ez úgy tűnik, sikerült, hiszen a tegnapi hármas egyeztetés után Lajčák továbbra is miniszter. Mi több, Pellegrini azt is bejelentette, hogy Lajčák rövidesen Olaszországba utazik, és átveszi a soros EBESZ-elnökséget.

„Időt akarok adni a kormányfőnek, hogy tovább egyeztessen a miniszterrel” – közölte Kiska, és ismét hangsúlyozta, szeretné, ha a külügy élén egy tapasztalt, elismert diplomata állna. Emlékeztetett arra is, hogy az ENSZ migrációs paktumával kapcsolatban azonos az álláspontja Lajčákéval, és csalódott amiatt, hogy Szlovákia nem vesz részt a marrákesi konferencián.

Miroslav Lajčák azért nyújtotta be lemondását, mert a parlament határozatban utasította el az ENSZ migrációs paktumát, melynek kidolgozásában ő is részt vett. A tegnapi Kiska–Pellegrini–Lajčák találkozóról a külügyminiszter szótlanul távozott, nem nyilatkozott.

Pellegrini szerint a kormány nem ért egyet az ENSZ migrációs csomagjával, de ez nem jelenti azt, hogy Lajčák nem élvezné a bizalmát. „Ismét arra kértem az államfőt, ne fogadja el a lemondását” – közölte a kormányfő. Szerinte csak néhány nap vagy néhány hét múlva születik végleges döntés Lajčák sorsáról.

A jogászok abban egyetértenek, hogy Lajčák már nem vonhatja vissza az írásban benyújtott lemondását.

Volt már hasonló helyzet, Ivan Gašparovič volt államfő heteken át nem döntött a volt kulturális miniszter, Rudolf Chmel lemondásával kapcsolatban.

Az ellenzéki SaS szerint példátlan, ami tegnap az elnöki palotában történt. „A lakosság joggal kérdezheti, hogy ki kit zsarol ebben a helyzetben” – mondta Richard Sulík. Az SaS elnöke szerint a szokásjog alapján az államfőnek el kellett volna fogadni a miniszter lemondását, és új tárcavezetőt kellene keresni.