Kočner azért ölette meg Kuciakot, mert semmivel nem tudta zsarolni

A hatóságok a bizonyítási eljárás során részletesen feltérképezték Kočner előéletét, különböző politikusokkal és vállalkozókkal való kommunikációját. Úgy érezte magát, mint egy országos maffia főnöke, aki mindenkit ellenőrzés alatt tud tartani. Szeretőjének Alena Zs.-nek az volt az alapvető feladata, hogy csapdába csalogassa a befolyásos férfiakat, hogy aztán könnyebben tudja Kočner zsarolni azokat, akik az útjában álltak.

Sok bizonyíték van

Kuciakot is zsarolni akarta ám a titkosszolgálat volt ügynöke, Peter Tóth, akit Kočner különböző személyek megfigyeléséért fizetett, egyetlen egy „hasznos” információt sem talált róla.

„Úgy él, mint egy szerzetes”

– közölte vele Tóth. Ez volt a nyomozók szerint a fő ok, miért döntött Kuciak meggyilkolása mellett.

A vádemelési javaslatban több olyan bizonyítékot is felsorolnak, amelyek azt igazolják, hogy Kuciak megölését épp Kočner rendelte meg. Megtalálták nála például a Kuciak megfigyelése során készült felvételeket, a nyomozók azt is tudják igazolni, hogy ezeket a képeket átadta Alena. Zs.-nek, ő pedig később a gyilkosoknak. Tudják hol és mikor találkoztak, lokalizálták mobiltelefonjaikat. Azt is tudják, hogyan és mikor telefonált a lipótvári börtönből exfleségének, Karolína Kočnerovának és szeretőjének, Miriam Hatinovának. Kočner azt akarta – írja a Denník N lap –, hogy miután Kuciakot megölték, testét tüntessék el úgy, hogy többé soha senki ne tudja megtalálni.

Ügyésszel akarta kezdeni

Beigazolódott az is, hogy nem Kuciakot akarta eltávolítani elsőként. 2017-ben a Speciális Ügyészség ügyészét, Maroš Žilinkát akarta megölni. Ez az ügyész felügyeli a Technopol-ügyet, mely kapcsán ugyancsak bűnvádi eljárás fenyegeti Kočnert. A. Zoltán viszont nem volt túlzottan lelkes attól, hogy épp egy ügyészt kellene megölnie, s a gyilkosságot halogatta. Ezért tartozott már egy ideje Alena Zs.-nek 20 ezer euróval, a pénzt Žilinka meggyilkolásáért kapta előlegként. Alena Zs. haragudott rá ezért és azzal fenyegette, hogy Kočner emberei megölik, ha nem lép. Ezért javasolta pótmegoldásként, hogy legalább Kuciakot öljék meg. Ekkor továbbította a megrendelést Sz. Tamásnak és Miroslav M.-nek, akikről tudta, hogy korábban már gyilkoltak Gútán.

A titokzatos nő

Arról, hogy kapcsolatban áll Alena-Zs.-vel a nyomozók szerint Kočner ismerősei sem tudtak, nem mutatkoztak a nyilvánosságon. Alena Zs.-t arra használta ki, hogy kompromittáló információkat gyűjtsön befolyásos személyekről, hogy intim kommunikációt folytasson velük és próbálja megszerezni intim fényképeiket.

„Ez a tevékenység rendkívül fontos volt Kočner számára, mert azáltal, hogy információk birtokába került, úgy érezte, a hatóságok nem indíthatnak majd ellene eljárást az általa vagy ismerősei által elkövetett bűncselekményekért”

– írja a vádemelési javaslatban Peter Juhás nyomozó.

Bárányok legeltetése

Kočner és Alena Zs. ezt a tevékenységet bárányok legeltetésének hívta. Elsőkategóriás bárányért Alena Zs. 30 ezer eurót kapott, a másodkategóriás ára 10 ezer euró volt. Összesen 50 személyről akart információkat begyűjteni, egyebek mellett Sólymos László környezetvédelmi miniszterről, Gál Gábor igazságügyi miniszterről, Ivan Gašparovič volt államfőről, Ivan Mikloš volt pénzügyminiszterről, vagy Andrej Danko házelnökről.

Kočner egy SMS-üzenetben az alábbi instrukciókat adta Alena Zs.-nek:

„Egy asztalnál kell ülnöd velük, mosolyognod kell rájuk s az asztal alatt satuba kell szorítanod a golyóikat. Másképp ez nem működik. Mindezt azért, hogy egyszer majd, ha szükség lesz rá, azt válaszolják egy kérdésre, hogy igen. Ezért azt is meg kell tudnod, mikor húzogatták utoljára a fütykösüket”.

Alena Zs. a nyomozók szerint befolyásos személyek zsarolásával biztosított be magának rendszeres bevételt, s jólétet nemcsak magának, hanem lányának is. Kočner rendszeresen fizetett neki, az összeget a lánya számlájára küldte, Alena Zs. szerint azért, mert a keresztapja volt. A rendőrség viszont úgy véli, ez volt a megfigyelésért járó fizetség.

Pénz a megfigyelésért

Nem Alena Zs. volt az egyetlen, akinek Kočner fizetett. A nyomozók szerint havonta 6400 eurót küldött Peter Tóthnak és társainak bizonyos személyek megfigyeléséért. Tóthon kívül eddig csak Miroslav Kriakot sikerült beazonosítani, s épp Kriak volt az, aki jelentősen hozzájárult a fizetések feltérképezéséhez. Az összegekről ugyanis egy Excel táblázatban vezetett nyilvántartást. „Meggyőződése volt, hogy a titkosszolgálatnak dolgozik. Azt hitte, hogy állami pénzről volt szó, ezért az utolsó centig mindennel elszámolt” – olvasható a vádemelési javaslatban. Kriak – saját vallomása szerint – csak Ján Kuciak meggyilkolása után tudta meg, hogy valójában Kočnernek dolgozott, Tóth ezt minden bizonnyal nem közölte vele.

A dokumentumokból kiderül, hogy Kočner idővel tudatosította, lassan elveszíti korábbi hatalmát. 2018 áprilisában kapott egy üzenetet a Piťo-bűnbandához köthető Tomáś Rajeckýtől, amelyben figyelmeztette őt, hogy le akarják kapcsolni. Kočner azt válaszolta, hogy számolt vele, majd tovább arról beszélgettek, hogy elsőként Bašternákot fogják elintézni. „Lassan össze kell szedelődzködni és el kell menni” – írta Kočner, mire Rajecký közölte vele, hogy nem is olyan lassan, jobb lenne, ha gyorsan szedelődzködne. „A nemzetközi vizek mindent biztosítanak. A hajót már elintéztük” – közölte Kočner.