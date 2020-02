Kočner az Alkotmánybíróságon

Ezt szeptemberben még tagadta, most azt állítja, egy ártalmatlan jogi tanácsadásról volt szó. Mamojkára Kočner az ügyvédjén keresztül, börtönből kijuttatott cédulákon is utalt, tőle várta ugyanis, hogy intézkedik az ügyében.

A DenníkN portál információi szerint az alkotmánybíró már 2018-ban is kapcsolatban állt Kočnerrel, akkor azonban Mamojka ezt tagadta. Továbbra is kitart amellett, hogy nem találkozott Kočnerrel, állítása szerint azt hitte, hogy jogi kérdésben akart tanácsot kérni tőle. Mint mondta, a nagyvállalkozónak nem volt probléma, hogy felvegye a kapcsolatot valakivel, ő pedig egyszer üzleti törvénykönyvhöz írt megjegyzést. Azt azonban nem tudta megmondani, milyen kérdésben lett volna szükség a tanácsára. Mamojka Peter Tóth volt újságíró vallomásában is feltűnt.

A Kočner számára újságíró-megfigyeléseket szervező Tóth elmondása alapján ő maga is találkozott az alkotmánybíróval, méghozzá Kočner ügyvédeinek kérésére. Egy borítékot adott át neki, Mamojka azonban tagadja, hogy valaha találkozott volna Tóth-tal. A volt Smeres képviselőt Robert Fico jelölte az Alkotmánybíróságra.

