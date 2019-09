Kočner a bíróság előtt - ez történt eddig

Ma folytatódott a televíziós váltókról szóló bírósági tárgyalás, amelyben a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított Marián Kočner is vallomást tett. Kočnert vasárnap éjjel rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kísérték a tárgyalás helyszínére.

Pozsony | Ma folytatódott a televíziós váltókról szóló bírósági tárgyalás, amelyben a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított Marián Kočner is vallomást tett. Kočnert vasárnap éjjel rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kísérték a tárgyalás helyszínére.

Az újságíró-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított nagyvállalkozót vasárnap este vitték a lipótvári börtönből a pozsonyi Igazságügyi Palotába, ahol ma és holnap a tárgyalás zajlik. A Kočnert szállító konvojt rendőrségi helikopter és páncélozott rendőrségi jármű kísérte, a rendőrség speciális egységei géppisztolyokkal felfegyverezve biztosították a menetet.

Az ügyben Kočner először állt személyesen is a bíróság elé. Vallomásában arról beszélt, milyen kapcsolat fűzi a váltóhamisítási ügy gyanúsítottjaihoz, tanúihoz, de az 1990-es évek maffiavezéreit és a Szlovák Információs Szolgálatnak (SIS) az ügyben játszott szerepét is megemlítette. Magukról a váltókról azonban csak keveset beszélt, tagadta, hogy hamisak lennének. Kočner beismerte, hogy többször beszélt Jaroslav Haščákkal, a Penta befektetési csoport vezetőjével, de nem árulta el, miről. Arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a titkosított kommunikációjában kit nevezett a „Majmocskájának”. Sajtóinformációk szerint a név Monika Jankov-skát takarja, aki a napokban távozott igazságügyi államtitkári posztjáról. Kočner azt sem vallotta be, hogy a börtönből segítséget kért volna Robert Kaliňák (Smer) korábbi belügyminisztertől, vagy Robert Fico egykori kormányfőtől.

Az ügyész, Ján Šanta a törvényszék elé terjesztette Kočner titkosított kommunikációjának egy további részletét. A Threema-alkalmazás segítségével titkosított üzenetváltást az Europol közreműködésével sikerült a hatóságoknak feltörni. Az átiratot azonban nem olvasták fel, nem hozták nyilvánosságra. Ezt a bírói szenátus elnöke, Emil Klemanič azzal indokolta, hogy a nyilvánosságra hozáshoz a teljes üzenetváltás átiratára szükség van. Kočner az alkalmazás segítségével több ezer írásos üzenetet küldött és fogadott. Ezeknek csak egy töredéke vonatkozik a váltóhamisítási ügyre.

A tárgyalás mai napjának délutáni óráiban Peter Tóth egykori újságíró és titkosszolgálati munkatárs is vallomást tett. Tóth közvetlen munkatársa és közeli barátja volt Kočnernek, és ő szervezte meg többek közt az újságírók megfigyelését, amelyet a hatósági adatbázisokból illegálisan szerzett információkkal egészítettek ki. Tóth a kettős gyilkosság után fordult szembe Kočnerrel, és azóta tanúskodik ellene. A vallomás tartalmáról azonban lapzártánkig nem derült ki semmi, mert az ügyész kérésére a bírói szenátus kiküldte annak idejére a teremből az újságírókat. Minderre az ügyész szerint azért volt szükség mert Tóth vallomása olyan ügyeket is érinthet, amelyekben még folyik a vizsgálat. A bíróság ennek ellenére megengedte Kočnernek, hogy a megfigyelők közül kiválasszon két személyt, aki a „bizalmijaként” bent maradhat. Kočner Martin Daňo aktivistát és Zuzana Piussi dokumentumfilm-rendezőt választotta ki.

A vád szerint Kočner és Pavol Rusko közösen 69 millió euró értékben készítettek hamis váltókat, amelyeket visszadátumoztak és be akarták azokat vasalni a televíziós társaságon. Az ügyész által beidézett tanúk túlnyomó többsége azt vallotta, nem tudtak a váltók létezéséről. A váltóhamisítási ügy elsőrendű vádlottja, Rusko, a Markíza Televízó egykori vezetője és korábbi gazdasági miniszter nem vett részt a tárgyláson.

A holnapi ülésnap után a tárgyalás októberben folytatódik és decemberig tart majd. Valószínűsíthetően leghamarabb a jövő év elején várható döntés, de ha a vádlott, vagy az ügyészség fellebbez, akkor ez az ítélet nem lesz jogerős. (DenníkN, SME)

