Kiszorul az üzletekből a hazai élelmiszer

A szlovákiai boltok polcain ismét csökkent a hazai eredetű élelmiszer aránya. Az idei év elején ez 41,2%-ra esett vissza, ami éves szinten 0,6 százalékpontos csökkenést jelent – derül ki a Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) számára a GO4insight ügynökség által elvégzett felmérésből. Mi áll a csökkenés hátterében?

„Kiderült, hogy az őstermelők támogatása nem hoz nagyobb eredményt, ha közben megfeledkeznek a hazai élelmiszer-feldolgozókról. Ezért felmerül a kérdés, hogy mi az alapvető célja az agrár-élelmiszeripari ágazat támogatásának. Hogy elegendő jövedelmet biztosítsunk a gazdáknak, vagy elegendő hazai élelmiszert a fogyasztóknak?”

– tette fel a kérdést Daniel Poturnay, a PKS elnöke. Szerinte a jelenlegi helyzethez hozzájárult az élelmiszer-ágazat technológiai adóssága is, amelyet az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) támogatásainak a késése miatt nem sikerült csökkenteni. Az élelmiszergyártóknak Poturnay szerint sürgős befektetésekre lenne szükségük, nemcsak az új technológiákba, hanem az energiahatékonyságba is.

Látványos különbségek

A most közzétett felmérés szerint a hazai élelmiszerek arányát tekintve továbbra is látványos különbségek vannak az egyes üzletláncok között. A felmérésből kiderült, hogy a Coop Jednota üzleteiben a legmagasabb, 55 százalékos a szlovákiai élelmiszerek aránya. A sorban a Fresh következik 51 százalékkal, majd a CBA 46 százalékkal. A sereghajtó továbbra is a Lidl, amelynél a hazai élelmiszerek aránya 29 százalék körül mozog.

Jelentős különbség van az egyes termékek között is. Míg a tej, az ásványvíz, a bor, a sör, az egyéb tej- és hústermékek esetében a hazai kínálat van fölényben, az édességek, étolajok, konzervek és üdítőitalok esetében a külföldi termékek dominálnak. A felmérésből az is kiderült, hogy a szlovákiai termékek legnagyobb arányban (47%) Zsolna megye üzleteiben vannak jelen, amit Eperjes (44%), Besztercebánya és Nyitra megye (mindkettő 43%) követ. A legkevesebb hazai termék (37%) Pozsony megye üzleteiben található.

„A felmérés érdekes trendre hívja fel a figyelmet. Eszerint a sűrűn lakott régiókban, ahol nagy a diszkontok és hipermarketek koncentrációja, a szlovákiai élelmiszerek elérhetősége alacsonyabb. Ezzel szemben azokban a régiókban, ahol a hazai kiskereskedelmi láncok vannak túlsúlyban, a szlovákiai termékek aránya magasabb”

– figyelmeztet Poturnay.

Vége a kedvezménynek

A szlovákiai élelmiszergyártóknak azonban nem csupán az indokolatlanul nagy behozatal okoz fejfájást. Július 1-től, vagyis pár nap múlva megszüntetik az élelmiszeripari vállalkozásoknak nyújtott járulékkedvezményt is. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szerint a szlovákiai élelmiszer-termelők így elveszítik az egyetlen olyan jelentősebb támogatást, amelyre az elmúlt időszakban még jogosultak voltak. „Ha az állam nem lép az ügyben, a szlovákiai élelmiszergyártók nem lesznek képesek hosszabb távon biztosítani a termelést az árak növelése nélkül” – figyelmeztet Andrej Gajdoš, az SPPK elnöke.

Drágulás fenyeget

A járulékkedvezménynek köszönhetően egy élelmiszer-feldolgozó vállalat alkalmazottanként havonta nagyjából 190 eurót takaríthat meg. Július elsejétől azonban ez már nem lesz lehetséges. „Ez az Európai Bizottság döntése, amit tiszteletben kell tartanunk. Ezzel párhuzamosan azonban fokoznunk kellene az élelmiszeripar nemzeti forrásokból történő támogatását. A politikusok a járulékkedvezményt olyan eszköznek tartják, amely nemcsak az inflációt csökkenti, hanem az élelmiszergyártást is olcsóbbá teszi. Ha azt szeretnénk, hogy ez továbbra is így maradjon, akkor nagyon gyorsan meg kell találnunk ennek az európai támogatásnak a helyettesítőjét” – állítja Gajdoš.

„Úgy gondolom, hogy július 1-je után nem sok olyan élelmiszergyártó lesz Szlovákiában, amely a járulékkedvezmény eltörlése után nem emeli majd az árait. A járulékmentesség ugyanis hatalmas megtakarítást jelentett az élelmiszer-termelőknek, aminek köszönhetően például új technológiákba fektethettek be. Ennek hiányában azonban lehetetlen lesz stabilan gazdálkodni”

– panaszkodik Marián Šolty, az SPPK élelmiszeriparért felelős alelnöke. Az SPPK képviselői emlékeztettek arra, hogy a kamara a földművelésügyi tárcával együtt már keresi a megoldást. Gajdoš szerint ők azt javasolják, hogy a megszüntetett járulékcsökkentés helyett az élelmiszer-termelőket más formában támogassák. (mi, TASR)