Kiska megvétózta a rendőrségről szóló törvényt

Kiska a Felügyeleti Szolgálati Hivatalról szóló módosító javaslatot csupán formálisnak tartja, mivel szerinte az a rendőrségi felügyelet függetlenségével kapcsolatos, kulcsfontosságú kérdéseket nyitva hagyja. Úgy véli, a módosítás nem garantálja a rendőrségi felügyelet függetlenségét, mivel az a rendőrség különleges részlege marad.

Kifogásolja azt is, hogy a törvényhozó szerv alaptalanul avatkozna bele a rendőrfőkapitány kinevezésének folyamatába. Az elnök szerint az elfogadott jogszabály értelmében az országos rendőrfőkapitány továbbra is a belügyminiszter alárendeltje marad, és neki tartozik majd felelősséggel, míg a belügyminiszter és vele együtt az országos rendőrfőkapitány is a végrehajtó hatalmat képviselik. A rendőrfőkapitány személyének megválasztása továbbra is politikai döntéshozatali folyamat eredménye lesz. Kiska továbbá úgy véli, hogy a rendőrfőnök leváltásának folyamata nem arányos a kinevezésének folyamatával.

A parlament december 5-én, 76 szavazattal fogadta el a rendőrségről szóló törvénymódosítást, melyet a Belügyminisztérium dolgozott ki. A törvény módosítja a rendőrfőkapitány kiválasztásának módját és változásokat hoz a rendőrség felügyelete terén is. A törvénymódosítás értelmében létrehozzák a Felügyeleti Szolgálati Hivatalt, melynek feladata a fegyveres biztonsági erők tagjai által elkövetett bűncselekmények leleplezése és kivizsgálása lesz, illetve ellenőrizni fogja a rendőrségi eljárások törvényességét is.