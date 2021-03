Koronavírus – Ismét nőtt a kórházban kezelt betegek száma, hatvanan elhunytak

Vasárnap 3 861 mintán végezték el a tesztelést, ebből 401 esetben (10,39%) mutatták ki a betegséget PCR-tesztek segítségével – a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma így 349 270-re emelkedett Szlovákiában. Tegnap 299 978 antigéntesztet végeztek, ezek közül 1 791​​​​​​​ lett pozitív (0,6%).

60-an elhunytak, a koronavírus hazai halálos áldozatainak száma ezzel 9 104-re nőtt.

Az inaktív esetek száma továbbra is 515 041. „Az inaktív fertőzöttek azok, akik tünetekkel, vagy tünetmentesen átestek a Covid-19-en, és két-négy hét eltelt a tesztelés, valamint az ambuláns kezelés, illetve hat hét a kórházi kezelés óta” – tájékoztatott a minisztérium.

Eddig 518 694 embert oltottak be, vasárnap 5 906-an kapták meg a védőoltást. A vakcina második adagját 237 873-an kapták meg, ebből tegnap 580-an.

A betegséggel összefüggésben 3 563 személyt kezelnek kórházban, 3 395 esetben már igazolták a koronavírus-fertőzést. 326 beteget az intenzív osztályon kezelnek, 377 lélegeztetőgépre szorul.

Eddig összesen 2 268 611 PCR- és 20 311 889​​​​​​​​​​​​​​ antigéntesztet végeztek Szlovákiában.