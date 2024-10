A társadalmat is konszolidálni kell

De vajon így lesz-e? Mit várhatunk egy olyan ország miniszterelnökétől, ahol feneketlen zűrzavar uralkodik? Bizonytalanság, félelem, állandó társadalmi feszültség, vulgáris parlamenti hajcihők nap mint nap, lépten-nyomon. Totális káosz. Mi, állampolgárok, egyelőre ezt csendben elviseljük. Majd megoldja az idő?! Gondoljuk! Ok biztos van, mert semmi sincs ok nélkül. Csak nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni. Az azonban egyre világosabb, hogy a negyedik Fico-kormány nem képes kivezetni az országot a társadalmi válságból, abból a mély gödörből, amelybe a 21. század első évtizedeiben belecsúszott. Sőt, egyre fokozódik az emberek félelemben tartása szemenszedett hazugságokkal és a hatalom fitogtatásának gyakorlásával.

Ficóék már régen összetévesztették a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével. És ezt védik most, óvják minden elképzelt és elképzelhetetlen eszközzel. Kapkodnak, hazudnak, igyekeznek eltakarni a valóságot az emberek elől. Csak magukkal törődnek. De az biztos, hogy minden hatalom véges. Az, amit a Smer most véghezvisz, az nem országmenedzselés, hanem politikai bábszínház, amelynek célja nem a társadalmi nyugalom, hanem az igazság és hazugság olyan egyvelege, amilyenre Szlovákiában a rendszerváltás óta nem volt példa.

Amióta egy évvel ezelőtt átvették a hatalmat, egyetlenegy törvényt, jogszabályt nem fogadtak el minden szlovákiai állampolgárra is gondolva. Kitervelt céljuk bosszút állni a politikai ellenfeleken és biztosítani a hatalom megtartását. A múlt héten olyan konszolidációs csomagot fogadtak el, amely igazolja, hogy az illetékesek mennyire nem ismerik a közgazdasági viszonyokat Szlovákiában, és a polgárok természetes igényeinek kielégítésével nem törődnek. Még dicsekedni is fognak vele, hogy rendbehozták azt, amit Matovičék meg Ódorék elpocsékoltak és tönkretettek. Szerintük! Arról egy szót nem ejtenek, hogy mit műveltek ők az előző három smeres kormány regnálása alatt, 2006-tól egészen mostanáig. Pedig a jelenlegi általános társadalmi válság gyökerei abban a tizennyolc évben találhatók.

Szlovákiában most nemcsak pénzügyi konszolidáció kell, hanem társadalmi is, ami lehetővé teszi az emberek megérdemelt nyugalmának megteremtését. Konszolidáció sokféle van: politikai, gazdasági, jogi, s most nyugodtan írhatom azt is, hogy erkölcsi is, és lehetne még sorolni. Erre nem lehet ezzel a kormánnyal három évet várni, mert onnan igazán nem lesz már visszaút. Minden hatalomnak az a kutya kötelessége, hogy azt cselekedje, amit az ország lakosságának túlnyomó többsége akar, és elvár tőle. Egyszerűen azért, mert az állampolgárok munkájukkal, adóikkal tartják fenn az országot. Nem a társadalom van a politikáért, hanem fordítva – a politika a társadalomért.