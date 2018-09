Kész van Danko etikai kódexe

Pozsony | Etikai kódexszel szabályozná Andrej Danko házelnök a parlamenti képviselők viselkedését. A szabályok megsértéséért 500 eurós büntetés járna. Az ellenzék szerint Dankónak nincs morális alapja arra, hogy másokat erkölcsi és magatartásbeli szabályokból kioktasson.

Korrupció, kliensrendszer, tisztséggel való visszaélés, a saját érdekek előtérbe helyezése, ajándékok és pénz elfogadása – akár már októbertől etikai kódex szabályozhatja a parlamenti képviselők viselkedését ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Daniel Guspan, Andrej Danko (SNS) házelnök hivatalvezetője állítja, több nemzetközi parlamenti szervezet is felrótta már Szlovákiának a kódex hiányát. A nyár folyamán előkészített szabályozás szerint a képviselőknek a demokratikus társadalmi elveket szem előtt tartva kell viselkedniük, úgy, hogy tisztségüket ne a saját érdekükben használják fel. „A képviselők nem fogadhatnak el ajándékot, pénzt vagy kedvezményeket a törvényalkotási folyamat befolyásolása, illetve a szavazás fejében harmadik féltől – magyarázta Guspan. – A 100 eurónál nagyobb értékű ajándékot, például akár a különböző koncertekre szóló jegyeket be kell majd jelenteni az összeférhetetlenségi bizottságnak. Ha ezt elmulasztják, a mandátumvizsgáló bizottság jár el velük szemben.”

A kódexbe Boris Kollár Sme rodina pártjának javaslata is bekerült, mely szerint a képviselőknek kerülniük kell az olyan szituációkat, melyek klientelizmus vagy korrupció gyanúját kelthetik. Kerülniük kell az olyan helyzeteket is, melyekben leköteleznék magukat. A kódex tiltja továbbá a képviselőknek, hogy méltatlanul fejezzék ki magukat a plénumban, hogy veszekedjenek, hogy félbeszakítsák képviselőtársuk felszólalását, és tiltja a tettlegességet is. A honatyáknak illő ruházatban kell megjelenniük a parlamentben. Ha az etikai kódexet megsértik, akár 500 eurós büntetést is kaphatnak. A döntés ellen fellebbezhetnek, akkor viszont már a plénum dönt a bírságról.

Mivel a bizottságban és a plénumban is a kormánypárti képviselők vannak többségben, az ellenzék attól tart, hogy a kormánypártok visszaélnek majd a kódexszel, melyet egyébként a többség feleslegesnek tart. Az SaS szerint Andrej Danko pártja botrányait követően erkölcsi kérdésekből senkit nem kérhet számon. „Kínosnak tartjuk, hogy a képviselők kommunikációján és öltözködésén »csámcsogunk«, mikor meggyilkoltak egy újságírót, a belügyminiszter pedig emberrablásban segédkezett. Ráadásul Andrej Danko mindezt a házszabály módosításakor is orvosolhatta volna” – közölte az SaS.