Kedvezményes kölcsön az ápolóknak

A statisztikai adatok alapján jelenleg 3338 orvos és 1020 nővér hiányzik a hazai egészségügyből. Az akut egészségügyi nővér- és ápolóhiányt úgynevezett stabilizációs kölcsön segítségével oldaná meg az oktatási és az egészségügyi tárca.

A szociális támogatásnak minősülő kölcsönt nappali magiszteri és Bc. képzésben részt vevő diákok igényelhetnék. „A módosító javaslat konkrét problémára reagál. A diákok egy-egy tanévben egyszer kérvényezhetik a támogatást, legtöbbször hat alkalommal” – közölte Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter. Lubyová szerint a kölcsön arra ösztönzi majd a diákokat, hogy tanulmányaik befejezését követően maradjanak idehaza. A számok ugyanis azt mutatják, hogy az ápolók mindössze 44%-a próbál meg idehaza elhelyezkedni. „Azoknak, akik az iskolát követően a hazai egészségügyben helyezkednek el, az ágazatban ledolgozott évektől függően elengedjük az igényelt összeg egy részét” – magyarázta a miniszter. Azt, hogy hány évet kellene ledolgozniuk a diákoknak ahhoz, hogy a teljes összeget elengedjék, még nem tudta megmondani a miniszter. „Az első években tesztelni szeretnénk az új kölcsönt, a diákok érdeklődésétől és egyéb paraméterektől is függ, hogy hogyan tudjuk beállítani a rendszert” – tette hozzá Lubyová. Azok a diákok, akik ápolónak tanulnak évente mintegy 2000 eurót igényelhetnének, bár az összeg még nem végleges.

Az egészségügyi tárca közölte, ha a parlament is rábólint, a módosítás júniusban lép életbe. „A nappali tagozaton tanuló diákok június 15-ig igényelhetnék a stabilizációs kölcsönt a 2018/2019-es tanév után” – közölte Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője. A pénzügyminisztérium erre a célra évente 2,7 millió eurót különített el. Az anyagi feltételek egyelőre négy évre adottak.

Az oktatási minisztérium által beterjesztett módosító javaslat idővel az ápolók mellett más hiányszakmákat tanuló diákokkal is számol. Magyarán a stabilizációs kölcsönt más hiányszakmákat tanuló diákok is igényelhetnék. Az oktatási tárca szerint az általuk kidolgozott javaslat egy általános modell, mely egy rendelettel akár évente is aktualizálható.

A munkaügyi minisztérium úgy véli, hogy az ilyen típusú kölcsön megoldás lehet több hiányszakma pótlására. Branislav Ondruš (Smer) államtitkár megerősítette, ezen szakmák listáját legalább évente egyszer frissítenék. (TASR, ie)