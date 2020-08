Jól elszállt a gyümölcsök ára

Jégeső és erős tavaszi fagyok – az áldatlan időjárás miatt rendkívül megdrágult a körte, a cseresznye, a sárga- és az őszibarack. E kategóriában már tavaly is 20 százalék körüli árugrást mértek, ami az idei év első 6 hónapjában csupán annyiban módosult, hogy újabb 8 százalékos drágulást mutatott ki a statisztikai hivatal. „Idén mintegy 30 éjszakát töltöttünk a gyümölcsösben, hogy megvédjük a hidegtől termést” – mondta Milan Broškovič, az udvardi (Érsekújvári járás) gyümölcsültetvény értékesítési menedzsere. A szlovák agrárkamara (SPPK) szerint idén rendkívül sokat költöttek a termesztők a fagy elleni védekezésre, döntően hiába, az erre fordított pénzösszegek a kiadások 10 százalékát is felemésztették.

Bár Dél-Szlovákiában a sárgabarack idénye már lecsengett, mégis említésre méltó, hogy a kilogrammonkénti ára 1,7 és 2,5 euró között mozgott, ami módfelett magasnak számít. Marián Varga, a hazai gyümölcsunió elnöke szerint ez nem csoda, mivel a tavalyihoz viszonyítva idén mintegy 60 százalékkal kevesebb termett belőle. Napjainkban az őszibarack vette át a helyét, de itt sincs ok az elégedettségre, mivel a hazai termesztők 30-40 százalékos terméskiesést jelentettek. Ebből adódóan a kilogrammonként 1,5 euró körüli ár egyáltalán nem számít kiugrónak. Tény, hogy aki közvetlenül a gyümölcsültetvények tulajdonosainál vásárol, az 1 euró alatt is megússza kilóját – ez is jelzi, mekkora hiány van az idénymunkásokból, a külföldiek a koronavírus járványa miatt nyáron nem jöttek Szlovákiába. Egyedül az alma lett olcsóbb, az árszintje mintegy 20 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, ami a korábban külföldről behozott és most kiárusított komoly raktárkészletekkel magyarázható.

Magyarországon sem jobb a helyzet. A szakemberek szerint az 1000 forintos sárgabarack és a 800 forintos alma kilónkénti árát az idei gyenge termés, az olcsó helyettesítő-import kiesése, illetve a munkabérek növekedése okozza. A következő 5-10 évben is drágulással kell számolni. A gyümölcsök ára összességében elszállt – mindez a statisztikai hivatal (KSH) legfrissebb inflációs jelentéséből is látszik. Az alma 89 százalékkal, a citrom 45, a narancs 43, a banán pedig 12 százalékkal került többe, mint tavaly. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke úgy fogalmazott, az egész Európát érintő tavaszi fagyok miatt néhol csak a termés harmadát tudták leszüretelni, márpedig a csökkenő kínálat áremelkedést okozott.

(shz, atv, ú)