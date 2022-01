Január 19-től jönnek az új intézkedések

Az egészségügyi minisztérium szerint az OP+ nevű kategóriára az omikron variáns gyors terjedése miatt van szükség. Ahogy a név is utal rá, ebbe a csoportba tartoznak azok, akiknek a legnagyobb a védettsége, és az újabb hullám alatt csak ezek a személyek látogathatják a vírus terjedése szempontjából a legkockázatosabbnak számító rendezvényeket.

OP+-rezsim feltételei Az OP+-rezsimbe tartoznak elsősorban azok, akik megkapták a kiegészítő, harmadik dózist (a Johnson&Johnson vakcinája esetében elég a két adag).

Azok, akik eddig két dózist vettek fel, de még nem adatták be a kiegészítő adagot, két módon kerülhetnek az OP+-kategóriába. Az egyik, ha az utóbbi 180 napban kaptak egy megerősítő üzenetet a pozitív PCR-teszt eredményéről. A másik, hogy fel tudnak mutatni egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy egy 48 óránál nem régebbi antigéntesztet (a mintavétel idejétől számítva).

Még azok is bekerülhetnek ebbe a csoportba, akiknek egy oltásuk van, de csak speciális körülmények mellett: teljesülnie kell a feltételnek, hogy az egy dózist legkésőbb 180 nappal azután kapták meg, hogy átestek a betegségen, és ehhez még fel kell mutatni egy negatív teszteredményt is.

Az OP+-rezsimbe tartoznak továbbá, akiknek nincs egyetlen oltásuk sem, de az utóbbi 90 napban elkapták a vírust. Korábban a védettségi időtartama 180 napig volt érvényben az oltatlanoknál, de a tárca úgy döntött, hogy az OP+- és az OP-rezsimben is megfelezik az intervallumot.

Speciális helyzetben vannak még a 18 év alattiak, és azok, akik az egészségügyi problémájuk miatt nem kaphatnak oltást. A gyerekek esetében is két kategóriát kell megkülönböztetni az OP+-csoporton belül: a 12 év és két hónap alatti gyermekek ide kerülnek, ha fel tudnak mutatni egy negatív tesztet. Az ennél idősebb, de 18 évnél fiatalabb gyereknek a teszt mellett szüksége van legalább két oltásra is.

Az egészségügyi problémákkal rendelkező személyeknek is fel kell mutatniuk tesztet, ha az OP+-rezsimbe akarnak kerülni.

A tömegrendezvények csoportjai

Mint írtuk, az OP+-rezsimet azért hozták létre, hogy minél inkább csökkentsék a vírus terjedését a különösen kockázatosnak számító tömegrendezvényeken. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány erre a célra három kategóriát hozott létre.

Az első kategóriába tartoznak a kevésbé kockázatos rendezvények, ahol az emberek folyamatosan ülnek és maszkban vannak, tehát nem fogyasztanak ételt is italt. Ide sorolhatjuk a kulturális rendezvényeket, tehát a színházi előadásokat, az ülőkoncerteket és a mozikat is, ha a tulajdonosok úgy döntenek, hogy nem szolgálnak fel ételt is üdítőt. Az említett eseményeknél a szervezők választhatnak, hogy 100 személyt fogadnak, vagy pedig kihasználják az adott terem maximális befogadóképességének 50 százalékát.

A második kategóriába tartoznak a közepesen kockázatos események, ahol a nézőknek szintén egy állandó ülő- vagy állóhelye van, de nincsenek végig maszkban, mert fogyasztanak ételt és italt. Ide sorolhatjuk a sporteseményeket, valamint a mozikat is, ha úgy döntenek, hogy a nézők fogyaszthatnak a vetítés alatt. Itt is 100 személyt lehet fogadni, vagy pedig a kapacitás 25 százalékát.

A harmadik csoportot alkotják a legkockázatosabb rendezvények, ahol az embereknek nincs állandó helye, és az esemény ideje alatt szinte egyáltalán nincsenek maszkban. Ide tartoznak a lagzik, a bálok, a családi vacsorák, a szórakozóhelyek és az egyéb táncos, zenés mulatságok. Itt a maximális létszám 20 fő lehet, és névsort kell vezetni a vendégekről.

Mikor OP+ és mikor OP?

A kevésbé és a közepesen kockázatos rendezvényeken OP-rezsim lesz érvényben, viszont a legkockázatosabb eseményeken csak az OP+-kategória vehet részt. Utóbbi lesz érvényes az edzőtermek, a wellness-központok, a fürdők és az akvaparkok esetében is. A hotelekben és a panziókban szintén csak az OP+-os vendégeket fogadhatják, és ilyenkor nincs is létszámkorlátozás, viszont a nyilvános étkezőhelyiségek esetében azokat a szabályokat kell betartani, amelyek a legkockázatosabb rendezvényekre érvényesek.

Az OP, vagyis a jelenlegi rezsim marad a boltok és az éttermek esetében, viszont fontos változás, hogy csak hajnali 5 és este 10 között lehetnek nyitva. A munkahelyeken és a tömegközlekedési eszközökön nincs változás, vagyis az OTP-rendszer érvényesül, csakúgy, mint a kórházlátogatások esetében. Az iskolákat az újabb hullám idején is nyitva tartanák, ebben nincs változás (az általános iskolákban és a középiskolákban mindenki helyszíni oktatásban részesül, az egyetemeken OP-rezsim van érvényben).

Mindemellett fontos még kiemelni, hogy az oltási igazolványok érvényessége 1 évről 9 hónapra rövidült. Ez azonban a többi intézkedéssel ellentétben nem január 19-től, hanem február 1-től lép életbe.