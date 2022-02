Ismét az egészségügyi dolgozók béréről vitáznak

Az egészségügyi dolgozók továbbra is elégedetlenek, magasabb bért és jobb munkafeltételeket követelnek. Az egészségügyi miniszter szerint ez elsősorban a pénzügyminisztériumon múlik. - TASR/AP-felvétel

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az egészségügyi minisztériumra az egészségügyi dolgozók béremelése miatt. A nővéreket és a mentősöket képviselő szervezetek kedden a parlament egészségügyi bizottsága előtt mutatták be követeléseiket, az orvosszakszervezet vezetője pedig már a tömeges felmondás lehetőséget is belengette.

Az egészségügyi dolgozók béremeléséről már évek óta zajlik a vita, viszont az utóbbi hetekben, a költségvetésről szóló tárgyalás időszakában ismét intenzívebbé vált a konfliktus az egészségügyi minisztérium és a szakmai szervezetek közt, miután kiderült, hogy az orvosok és a nővérek idén sem számíthatnak jelentős béremelésre.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) tárcavezető akkor megígérte, hogy elkészítenek egy elemzést a környező országok bérezési rendszeréről, ezután pedig tárgyalásokat fognak kezdeményezni a pénzügyminisztériummal a fizetésemelés lehetőségeiről.

Ennek apropóján lapunk is megvizsgálta, milyen fizetésre számíthatnak a kezdő orvosok a környező országokban. Az elemzésünkből kiderült, hogy a szlovák egészségügy már a magyarországival sem képes felvenni a versenyt, már ami a kezdő orvosok fizetését illeti. A cseh egészségügy szintén vonzónak számít a fiatal szlovákiai orvosok számára, de ahogy az egyik Prágában dolgozó szlovákiai magyar rezidens rámutatott, nem feltétlenül a kezdőfizetés, sokkal inkább a fejlettebb munkakörülmények miatt.

Követelések

A parlament egészségügyi bizottságának keddi ülésén többek közt Iveta Lazorová, a szlovák nővérkamara (SKSaPA) vezetője is részt vett. Rámutatott, hasonló problémákkal küzdenek a szlovákiai nővérek is.

„A hazai nővérek és szülészasszisztensek munkafeltételei nem versenyképesek a többi országhoz képest. Ezért is mennek el Csehországba és Ausztriába”

– jelentette ki a bizottság ülésén Lazorová, ahol kivételesen Vladimír Lengvarský is jelen volt. Ezt követően bemutatta a kamara követeléseit. Az egyik legfontosabb, hogy legalább 40 százalékkal kellene növelni a nővérek bérét meghatározó együtthatót. Konkrét számokban kifejezve ez bruttó 300 eurós fizetésemelést jelentene. A kamara vezetője hangsúlyozta, a növelést minden ápolónak és nővérnek meg kell adni, függetlenül attól, hogy kórházban, rendelőben vagy más egészségügyi intézményben dolgozik. Továbbá elmondta, a bérezési rendszert úgy kellene megváltoztatni, hogy figyelembe vegye a ledolgozott évek számát és a végzettséget is.

A bérezés mellett nagy hangsúlyt kellene fektetni a munkakörülmények javítására, legyen szó akár az elektronikus rendszerek fejlesztéséről, akár a túlórák kifizetéséről.

Az elemzés

Lengvarský azt mondta, támogatja a nővérek követeléseit, főként a béremeléssel kapcsolatos javaslatot. A tárcavezető megjegyezte, tárgyalásokat kezdeményez majd a pénzügyminisztériummal, ehhez pedig már elkészült az említett elemzés is, amely megvizsgálta a szomszédos országok bérezési rendszerét. A végeredményt Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője ismertette.

„A különféle egészségügyi szakmákban uralkodó munkaerőhiányt alaposan feltérképeztük, és minden jel arra utal, hogy a probléma csak mélyülni fog. Kiindulva a felmérésekből, amelyeket a cseh és szlovák egészségügyi dolgozók körében végeztek, megnevezhetjük a legnagyobb problémákat, amelyeket a nővérkamara vezetője már nagyon pontosan ismertetett. Ezek között kulcsfontosságú a bérezés is”

– mondta Mišík. Hozzátette, a hazai nővérek főként Csehországot választják, így fontos, hogy a szlovákiai egészségügy is felvehesse a versenyt a nyugati szomszédunkkal. Mišík szerint ehhez legalább 200 eurós emelésre lenne szükség.

Lesz-e rá pénz?

Lengvarský a Rádio Expres déli vitaműsorában azt mondta, a legfontosabb kérdés most az, hogy a költségvetésben találnak-e elegendő forrást a béremelés fedezésére.

„A labda jelenleg a pénzügyminisztérium térfelén pattog”

– fogalmazott a tárcavezető.

Janka Bitto Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke a keddi ülésen elmondta, meghívást kaptak a pénzügyminisztérium képviselői is, akik végül nem jelentek meg.

Lengvarský ennek ellenére állítja, korrekt tárgyalásokat folytat Igor Matovič (OĽaNO) tárcavezetővel. Utóbbi azért is fontos, mert a korábbi miniszterelnök többször is élesen bírálta az egészségügyi minisztert az általa elfogadott intézkedések miatt. Hogy a tárgyalásoknak végül mikor lesz konkrét eredménye, azt Lengvarský nem merte megsaccolni.

Az idő azonban sürget, mert a nővéreken kívül az orvosok türelme is fogy. Peter Visolajský, a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) elnöke találkozóra hívta Eduard Heger (OĽaNO) kormányfőt, hogy az egészségügy legfontosabb problémáiról és az orvosok követeléseiről tárgyaljanak. Visolajský a szlovák hírügynökségnek azt nyilatkozta, továbbra is bízik benne, hogy sikerül tárgyalások útján megoldani a problémát, de megjegyezte, hogy intenzívebb lépésekre is készen állnak. A LOZ elnöke a 2011-es tömeges felmondásokra célzott. Hogy végül mire jutnak a felek, az a következő napokban derülhet ki.