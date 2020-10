Indítványozta az ügyész Kováčik fogságba helyezését

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Kováčikot csütörtök kora reggel vették körbe a rendőrök, mikor egy találkozóra érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságra. A NAKA átkutatta az ügyész járművét is, és több dokumentumot is lefoglaltak. A rendőrség ezzel párhuzamosan őrizetbe vett egy magas rangú rendőrt is: Norbert Pakšit, a különleges rendőri tevékenységek osztályának igazgatóhelyettesét.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom