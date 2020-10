Nem kizárt, hogy az alvilágnak szolgált a speciális ügyészség főnöke, Kováčik

Kováčikot kora reggel vették körbe a rendőrök, mikor egy találkozóra érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságra, ekkor kattant a bilincs a csuklóján. A NAKA átkutatta az ügyész járművét is, és több dokumentumot is lefoglaltak. A rendőrség ezzel párhuzamosan őrizetbe vett egy magas rangú rendőrt is: Norbert Pakšit, a különleges rendőri tevékenységek osztályának igazgatóhelyettesét. Mindkettejük ellen még délelőtt vádemelési javaslatot tettek – a hatóságok azonban csütörtökön nem akarták kommentálni az ügyet.

Dušan Kováčikot váratlanul, csütörtök reggel tartóztatták le az Országos Rendőr-főkapitányság épülete előtt, ahova egy találkozóra érkezett, ám ehelyett rendőrök vették körbe és letartóztatták. - TASR-felvétel

A korrupciós vádat a speciális ügyészség is megerősítette. A Denník N szerint abból, hogy Norbert Pakšit, a különleges rendőri tevékenységek osztályának igazgatóhelyettesét Kováčikkal együtt tartóztatták le, arra lehet következtetni, hogy ez a két őrizetbe vétel a Takáč-maffiával van összefüggésben. A lap szerint kenőpénz elfogadásával kapcsolatos az ügy, információik szerint ugyanis Kováčik állítólag segítette a csoportot, például vezetőjük, Ľubomír Kudlička 2017-es szabadon engedésénél. A férfit 100 ezer eurós óvadék fejében engedte szabadlábra a Specializált Büntetőbíróság még 2017-ben.

Kováčik neve felmerült az Isten malmai elnevezésű szeptemberi rendőri akció kapcsán is, mikor elfogták Ľudovít Makót, a pénzügyőrség bűnüldözési hivatalának korábbi igazgatóját. A férfit zsarolással és személyi szabadság korlátozásával vádolták meg, és azzal is, hogy segítette a Takáč-famíliát, füleseket adott nekik a rendőrségi akciókkal kapcsolatban, és segítségükre volt az adóellenőrzéseknél is. Makó úgy döntött, együttműködik a rendőrséggel, és vallomást tett, az Aktuality.sk portál szerint pedig az ügy egyik tanúja Kováčik ellen vallott. Makó ügyét Michal Šurek, a különleges ügyészség egyik új ügyésze vezeti, akinek a Denník N szerint semmilyen kapcsolata sincs Kováčikkal.

Kicsoda Kováčik?

Dušan Kováčikot a sajtó csak a „61-0-ás emberként” szokta emlegetni – lassan 17 éve vezeti a Speciális Ügyészi Hivatalt, 2009 óta 61 ügyben járt el felügyelő ügyészként, ám egyetlenegyet sem vitt el vádemelésig. Viszonylag ismeretlen ügyészként került a hivatal élére – írja róla 2017-es portréjában a Sme napilap, mely megemlíti: ahogy Dobroslav Trnka korábbi főügyész, úgy Kováčik is a katonai ügyészségen kezdte a pályáját, és karrierépítésük is nagyjából hasonlóan alakult – ráadásul Trnka volt az, aki 2004-ben a Speciális Ügyészi Hivatal élére javasolta Kováčikot.

Szakmai körökben Kováčik munkáját nemcsak azért bírálták, mert sokszor tétlen volt, hanem mert olyan ügyeket is leállított, melyet a szakértők szerint eredményesen végig lehetett volna vinni. Ő volt a felügyelő ügyésze például a Gorillabotránynak, ám Robert Fico korábbi kormányfőt, aki a Gorillahangfelvétel szerint bizonyíthatóan járt az elhíresült pozsonyi, Vazov utcai konspirációs lakásban, nem hívta be tanúskodni. Ficót máskor is látványosan védte: leállította például azt az eljárást is, ami azért indult a volt kormányfő ellen, mert kiállt Milan Mazurek ĽSNS-s politikus szélsőségesen romaellenes megnyilvánulásai mellett.

Az egyik legnagyobb kudarcnak tartott ügye az volt, mikor nem lépett Ladislav Bašternák hírhedt pozsonyi vállalkozó adóügyei kapcsán, mert nem tartotta bűncselekménynek azokat – az ügy csak azután mozdult meg, miután a sajtó cikkezni kezdett Bašternákról, és Jaromír Čižnár főügyész elrendelte a vizsgálatot. Bašternák jelenleg jogerős börtönbüntetését tölti.

- TASR-felvétel

Kováčik legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy 200 ezer eurót tett be a bankszámlájára, és a bank jelentette a nagy összegű tranzakciót. Kováčik azzal védekezett, hogy a pénzt testvérétől kapta kölcsön. Neve később felmerült Marián Kočnerrel kapcsolatban is: a vállalkozó Threema-üzenetei szerint Kováčik kapcsolatban volt Norbert Bödörrel is, aki Kočner egyik legfontosabb szövetségese volt. Peter Tóth, Kočner jobbkeze úgy nyilatkozott, a különleges ügyész rendszeresen találkozgatott Bödörrel, és egyeztetett vele.

Kováčik korábban kijelentette, nem szándékozik kitölteni 2021 májusáig tartó megbízását a Speciális Ügyészi Hivatal élén. Azt azonban nem árulta el, mikor szándékozik távozni. Könnyen meglehet ugyanakkor, hogy most lemond a posztjáról, az ugyanis, hogy még mindig a posztján van, hatással lehet arra, hogyan dönt majd a bíróság vizsgálati fogságban tartásáról.

- TASR-felvétel

A maffia a börtönbe való

Több politikus is megszólalt a csütörtöki nap folyamán Kováčikkal kapcsolatban. Grendel Gábor, a parlament alelnöke (OĽaNO) a közösségi oldalán azt írta: ahogy Kočner annak idején Dobroslav Trnka korábbi főügyészt irányította, úgy irányította a Takáč-banda Kováčikot. Mindkét magas rangú ügyészt titkos szavazáson választotta meg a parlament, ezért tették most nyílttá a főügyészválasztást, és ezért engednének olyanokat is a Főügyészség és a különleges ügyészség élére, akik korábban nem voltak ügyészek.

„A maffia a börtönbe való, nem az ügyészségre” – írta Grendel.

Peter Pellegrini, az ellenzéki Hlas vezetője, korábbi kormányfő nem igazán akarta kommentálni a Sme napilapnak a helyzetet, azt mondta csupán, reméli, hogy a rendőrség a törvényekkel összhangban, bizonyítékok alapján cselekszik. Juraj Šeliga (Za ľudí) szerint Kováčiknak azonnal le kellene mondania. „Ez egy kulcsfontosságú momentum az igazságos Szlovákiáért folytatott harcban” – jegyezte meg. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter úgy nyilatkozott: nem örül a hírnek, mert ez mélyíti a bizalmatlanságot az ügyészséggel kapcsolatban. „Ha bebizonyosodik a gyanú, hogy a különleges ügyész valóban bűncselekményt követett el, az azt jelenti, hogy mélységesen elárulta a küldetését” – jegyezte meg a tárcavezető.

(fm, SME, Denník N)