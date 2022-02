Igor Matovič a szlovák államkasszát védi az áremelések által sújtott családoktól

A kormánypártok ugyan elismerik, hogy az árak idén akár a jegybank által jelzettnél is gyorsabban nőhetnek, ám továbbra is képtelenek egyezségre jutni abban, hogyan is segíthetnének az emiatt nehéz helyzetbe került családokon, és a kérdésről a parlamentben sem hajlandók vitát nyitni.

Hogy milyen módon segíthetnének a rég nem látott áremelések miatt nehéz helyzetbe került családokon, arról a kormánypártok már a hétfői koalíciós tanácson megpróbáltak egyezségre jutni, Michal Šipoš, a vezető kormánypárt, az OĽaNO frakcióvezetője azonban elismerte, hogy képtelenek voltak közös nevezőre jutni. Az ellenzéki képviselők csütörtökön a parlamentben szerették volna megvitatni a kérdést, a kormánypárti képviselők érdektelensége miatt azonban nem sikerült elfogadni az emiatt összehívott rendkívüli ülés programját, a témát így újra a szőnyeg alá söpörték.

Veszélyes árvágta

Hogy a drágulások komoly gondot okoznak, azt a kormánypártok sem vitatják. „Rendkívül nagy a kockázata annak, hogy az árak az eddiginél is gyorsabban nőnek majd. Elsősorban az energiaárak növekedése, valamint az élelmiszerek és építőanyagok drágulása okoz gondot” – mondta el Peter Kremský, az OľaNO parlamenti képviselője, a parlament gazdasági bizottságának az elnöke, aki még a jegybank inflációval kapcsolatos előrejelzését is kétségbe vonja. „Rendkívüli módon meglepett Peter Kažimír jegybankelnök legutóbbi előrejelzése, amely szerint az infláció az idei év elején éri el a csúcspontját, amikor nagyjából 7 százalékkal nőnek az árak az egy évvel korábbihoz képest, ezt követően pedig csökkenésre számíthatunk. Hogy képes a jegybank- elnök ilyen optimista előrejelzéssel etetni a lakosságot, amikor ezt semmi sem támasztja alá? Igen, a januári 7 százalékkal egyetérthetünk, ezt követően azonban nem számíthatunk csökkenésre. Épp ellenkezőleg, ha figyelembe vesszük a jelenlegi ármozgásokat, az éves infláció üteme hamarosan 10 százalék fölé ugorhat, és egész év folyamán ott is maradhat” – figyelmeztet Kremský. Szerinte őszintének kellene lenni a lakossággal, és nem szabadna hiú reményeket kelteni az emberekben, hogy az inflációtól gyorsan megszabadulhatnak.

A kassza fontosabb

Kremský nyilatkozata is azt bizonyítja, hogy a vezető kormánypártban ugyan tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ennek ellenére nem sokat tesznek a helyzet megoldása érdekében. Míg Európa-szerte olyan intézkedéseket hoznak, amelyeknek köszönhetően sikerül visszafogni a gyors drágulást, Szlovákiában ez még várat magára, miközben ezrek járnak át vásárolni Magyarországra és Lengyelországba, ahol már léptek az ügyben, így ott olcsóbbak az élelmiszerek. Ugyan Szlovákiában is egyre többen kardoskodnak amellett, hogy egyes élelmiszerek áfakulcsát 5 százalékra faragják le, a pénzügyminiszter azonban ezzel nem ért egyet, nyíltan elismerve, hogy számára az államkassza bevételei fontosabbak a családoknál vagy a hazai kereskedőknél. „Számításaink szerint a szlovák államkassza bevételei a szomszédos országokba irányuló bevásárlóturizmus miatt jóval kisebb mértékben csökkennek, mint ha mi is csökkentenénk a szlovákiai üzletekben árult élelmiszerek áfáját. A határok szabadon átjárhatók, és ha valaki úgy gondolja, hogy pár eurót megspórol, ha a szomszédos országokba jár át vásárolni, ezt szabadon megteheti. A szlovák államkassza érdekei azonban azt kívánják, hogy az áfakulcsot ne csökkentsük” – mondta el Igor Matovič pénzügyminiszter. A tárcavezető mindeközben épp azzal próbálja meg nyugtatni a kedélyeket, amit a párttársa, Peter Kremský bírált. „Az áfacsökkentésnek nem lenne értelme, hiszek ugyanis a jegybank előrejelzésében, amely szerint az infláció növekedési üteme belátható időn belül csökken. Hiszek benne, hogy a növekedési ütem lassulása még annál is gyorsabb lesz, mint amiben most reménykedünk” – állítja Matovič.

Leváltanák Matovičot

Az ellenzék szerint a kormány kénytelen lesz lépni az ügyben. „Felszólítjuk Igor Matovič pénzügyminisztert, hogy a jövő hét végéig mutassa be az áremelkedéssel kapcsolatos intézkedéscsomagját. Ha ezt elmulasztja, javasolni fogjuk a leváltását a pénzügyminiszteri posztról” – jelentette be csütörtökön Peter Pellegrini független parlamenti képviselő, az ellenzéki Hlas elnöke, miután a kormánypártok miatt meghiúsult az áremelésekkel kapcsolatos parlamenti vita. A Hlas egyébként azt javasolja, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját a jelenlegi 10-ről 5 százalékra faragják le, és bővítsék ki az ebbe a csoportba tartozó élelmiszerek körét. (mi, TASR)