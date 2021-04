Igényelhető a vendéglátóipari támogatás

A közlekedési minisztérium szerda délelőttől nyitotta meg az idegenforgalmi és éttermi vállalkozásoknak nyújtott támogatások újabb fordulóját. Az érintett vállalkozások a 2020. november elseje és 2021. március 31. közötti időszakban regisztrált bevételkiesésükre igényelhetnek támogatást, amely azonban nem haladhatja meg a 200 ezer eurót. A támogatással kapcsolatos részleteket és a szükséges űrlapokat a szaktárca honlapján tették közzé.

„Az idegenforgalomban és az éttermi szolgáltatásokban vállalkozók fontosak számunkra, épp ezért újabb 120 millió euróval növeltük az ágazatnak folyósított támogatást, amely így már eléri a 220 millió eurót” – mondta el Andrej Doležal közlekedési miniszter. A támogatás feltétele, hogy az adott vállalkozás bevételei az adott hónapban minimum 40 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Ilyen esetben a bevételkiesés 10 százalékát fedezi a támogatás. Minden egyes hónapot külön bírálnak el, a végösszeg a veszteség mértékétől függ. A jogosult igénylők listáján többek között az éttermeket, szállodákat, utazási irodákat, akvaparkokat, strandokat, botanikus kerteket, állatkerteket, sípályákat üzemeltető vállalkozások és az idegenvezetők is szerepelnek.

„A most elstartolt forduló szabályaiba bedolgoztuk az ágazat szakmai képviselőinek a megjegyzéseit is. Ezúttal már azon vállalkozások is jelentkezhetnek, amelyek 2020. április elseje és augusztus 31. között jöttek létre. További változás, hogy ezúttal azok is hozzájuthatnak a pénzhez, akiknek van tartozásuk a szociális biztosítóval, az egészségbiztosítóval vagy az adóhivatallal szemben”