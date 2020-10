Hullámvasúton a szlovák gazdaság

Sokaknak úgy tűnhetett, hogy a szlovák gazdaság világjárvány miatti tavaszi kikapcsolását követő sokkot a nyári hónapokra sikerült legalább részben enyhítenünk, a Statisztikai Hivatal legfrissebb, hétfőn közzétett felmérése szerint azonban a leginkább sújtott ágazatok még nyárra sem szedték össze magukat.

Az utazási irodák bevételei eszerint még a főszezonnak számító augusztusban is 80 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

Kisebb-nagyobb visszaesésről adtak számot azonban szinte az összes ágazatban. Az építőipar teljesítménye például már hat hónapja folyamatosan csökken, és az ebben az ágazatban vállalkozók bevételei augusztusban is csaknem az ötödével maradtak el az egy évvel korábbitól. A szlovák gazdaság motorjának számító autóipar bevételei az idei év első nyolc hónapjában több mint az ötödével estek vissza, és még augusztusban sem haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Mindezt figyelembe véve, az sem csoda, hogy a foglalkoztatottság – az IT-ágazat csekély mértékű növekedését kivéve – az összes ágazatban csökkent. A szállodai alkalmazottak száma augusztusban is csaknem az ötödével maradt el az egy évvel korábbitól, de több mint a tizedével kevesebben dolgoztak az éttermekben is. Az iparban, az építőiparban és a kereskedelemben 5 és 10 százalék közötti visszaesést mértek. Hogy a helyzet gyors javulására nem számíthatunk, azt nemrég Peter Kažimír jegybankelnök is elismerte, aki szerint csak az idei első fél évben 45 ezerrel csökkent a munkahelyek száma, a második fél évben további 10 ezer, jövőre pedig újabb 30 ezer ember veszítheti el az állását.

Hogy újabb elbocsátások várhatók, azt a Mentsük meg a gasztroágazatot kezdeményezés egyik képviselője, Ján Laš is elismerte, aki szerint a kormány legújabb, a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében hozott döntései rengeteg vállalkozásnak jelentenek majd gondot.

„Tiszteletben tartjuk a kormány járványellenes intézkedéseit, nem árt azonban tudni, hogy a most hozott döntések az éttermek számára gyakorlatilag a teljes kiütéssel érnek fel, és az állam hathatós segítsége nélkül a padlóra kerülnek. Több étterem már korábban bezárt, és szélnek eresztette az alkalmazottait, mert képtelen volt őket fizetni, a most hozott intézkedések miatt pedig nyakunkon a második elbocsátási hullám”

– mondta el Laš.

Az elbocsátásokkal párhuzamosan azonban – a kereskedelemben mért enyhe növekedéstől eltekintve – tovább csökkentek az alkalmazottak fizetései is. Az inflációt is figyelembe vevő reálbér a szállodaiparban például csaknem 12 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, de az iparvállalatoknál is átlagosan 2,5 százalékos csökkenést mértek. Az egyes ágazatok között természetesen továbbra is látványos különbségek vannak. Az éttermekben dolgozók bruttó havi átlagbére augusztusban 553 euró körül mozgott, míg a szállodaiparban ez 753, az építőiparban 761, a kiskereskedelemben 814, az iparban 1121, az IT-ágazatban pedig 1941 euró volt.

A fizetések és az árszint összehasonlítását tekintve a szlovákiai családok eddig sem voltak jó helyzetben, a mostani válság azonban még több családnak okozhat gondot a napi kiadásaikhoz szükséges pénz előteremtésénél.

„A szlovákiai háztartások lakhatásra és élelmiszer-vásárlásra fordított kiadásai – figyelembe véve az alacsony bérszintet – már tavaly is a legmagasabbak közé tartoztak az egész Európai Unióban, és idén sem javult a helyzet. Drágult az áram- és gázszolgáltatás. Az önkormányzatok nagy része megemelte az ingatlanadót, és idén drágább az élelmiszer is”

– mondta el Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság gazdasági elemzője. Az általuk elvégzett felmérés szerint egy átlagos szlovákiai háztartás lakhatással összefüggő havi költségei 330 euró körül mozognak, vagyis csak ez az átlagos családi kiadások negyedét viszi el, míg a kiadások nagyjából ötöde jut élelmiszer-vásárlásra.