Az infláció miatt a fizetésünk is egyre kevesebbet ér

„A legfrissebb felmérésünkben is tíz ágazatot vizsgáltunk, és a jó hír, hogy februárban mindegyikben nőtt az átlagbér az egy évvel korábbihoz képest” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Csalóka növekedés

A leglátványosabb javulást a szállodaiparban mérték, amelyben az átlagbér csaknem 27 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de több mint 11 százalékkal ugrott meg az éttermi szolgáltatásokban is. A látványos növekedés azonban ezekben az ágazatokban csak annak köszönhető, hogy idén már legalább részben visszazökkentek az eredeti kerékvágásba, egy évvel korábban ugyanis épp ezekben az ágazatokban okozták a legnagyobb pusztítást az elszabadult koronavírus-járvány miatt bevezetett megszorító intézkedések. A növekedés ellenére így továbbra is ezekben az ágazatokban fizetik a legkisebb összeget az alkalmazottaknak. A szállodákban dolgozók bruttó átlagbére 821, az éttermi alkalmazottaké 588 euró. A Statisztikai Hivatal által vizsgált ágazatok toplistáját továbbra is az IT-ágazat vezeti, 2137 eurós bruttó átlagbérrel, míg a legtöbb embert foglalkoztató iparvállalatok átlagosan 1214 eurót fizetnek a dolgozóiknak.

Lejtőn a reálbér

A Statisztikai Hivatal nem győzi hangsúlyozni, hogy a fent jelzett adatok csak az adott ágazatok átlagos bérmozgását jelzik, ami azt jelenti, hogy míg egyesek ennél akár jóval többet is kereshetnek, sokan ennél alacsonyabb összeggel is kénytelenek beérni. Ami biztos, hogy ma már azok sem számíthatnak feltétlenül a helyzetük javulására, akiknek nőtt a fizetésük, februárban ugyanis az eddiginél is gyorsabban nőttek az árak. Az éves infláció elérte a 9 százalékot, amire több mint 17 éve nem volt példa Szlovákiában. A vizsgált ágazatok csaknem felében az alkalmazottak inflációt is figyelembe vevő reálbére így csökkent az egy évvel korábbihoz képest. „A közlekedési ágazatban több mint 4, a kiemelt szolgáltatásokban 3,8, az építőiparban 3,7, az iparban 2,5 százalékkal csökkent a reálbér az egy évvel korábbihoz képest, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak a fizetésükből kevesebb árut vehetnek, mint egy évvel korábban” – tette hozzá Morháčová.

Peter Kažimír jegybankelnök pár napja épp arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiában az árak idén várhatóan mintegy 8, jövőre pedig további 10–14%-kal emelkedhetnek, attól függően, hogy milyen irányt vesz az ukrajnai háború. Az árak ilyen mértékű emelkedése miatt pedig a szlovákiai reálbérek az elkövetkező hónapokban az eddigieknél is gyorsabb ütemben csökkenhetnek.

Új munkahelyek

A foglalkoztatottság februárban csak azokban az ágazatokban nőtt látványosabb ütemben az egy évvel korábbihoz képest, amelyekben az elmúlt év eleji járványhelyzet idején jelentős elbocsátások voltak. Az éttermekben dolgozók száma így 7,5, a szállodákban dolgozóké pedig 5,4 százalékkal nőtt. Az ágazatok többségében ugyanakkor a foglalkoztatottság növekedése nem haladta meg az 1 százalékot, a legtöbb embernek munkát adó iparban pedig gyakorlatilag stagnált. Juraj Valachy, a pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) igazgatója szerint a foglalkoztatás – a gazdaság alacsonyabb növekedési üteme ellenére – idén ugyan még tovább nőhet, a bérek azonban egész biztosan nem fognak lépést tartani az inflációval, vagyis a fizetésünkből kevesebbre telik majd, mint tavaly.