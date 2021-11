A pénztárcánkon is megérezzük a járványt

Pozsony | Az eddiginél is gyorsabban növekvő árak, a vártnál lassúbb gazdasági növekedés – az Európai Bizottság csütörtökön közzétett őszi gazdasági előrejelzése szerint Szlovákia is megfizeti az árát a lakosság alacsony átoltottságának, a koronavírus-járvány újabb hullámát a pénztárcánkon is megérezzük.