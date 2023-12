Horony szerint a KKA megszüntetése szükségszerűen nem csökkentené az önkormányzatiságot

A kabinet a szerdai ülésén fogadta el, a közel két hónapja üres kormánybiztosi tisztségbe az MKP közegéből érkező Horonyt nevezi ki. Az újdonsült tisztségviselő lapunknak elmondta, az elmúlt két évtizedben is a nemzetiségi jogok kérdésével foglalkozott. „Ez egy olyan lehetőség, amit érdemes megragadni, ha eredményeket akarunk elérni” – mondta azzal, jelenleg a kisebbségi kormánybiztosi tisztség az egyetlen, ahol a nemzetiségek érdekeit képviselni lehet. Hozzátette azonban, a tisztségéhez tartozó jogkörök jelentősen korlátozottak. A kevés kompetencia közé tartozik a kisebbséginyelv-használati jogok érvényesítése. „Ezeknek a gyakorlatba való átültetése sok helyen akadozik” – mutatott rá, majd arról beszélt, ezen a téren szeretne javulást elérni. Általában véve eredménynek tartaná, ha a kisebbségi jogok alkalmazását elő tudná mozdítani. De a vonatkozó jogi szabályozáson is javítani szeretne, amire szerinte lesz is tér. „A kisebbségek jogállásáról szóló törvény témáját is fel fogom vetni” – jelentette ki azzal, a már meglévő tervezetből fog kiindulni. Itt érdemes megjegyezni, hogy ez a jogszabálytervezet bizonyos kisebbségi autonómiával számol.

Horony azonban távolságtartó álláspontot vett fel a 4. Fico-kormányt illető aktuális ügyekben. Arra a kér-désünkre, kollaborál-e vagy ellenkezőleg, tiltakozni fog-e a kormány azon lépései ellen, amelyek a jogállam leépítését eredményezik, így például egyetért-e vagy sem a korrupcióért járó büntetések csökkentésével, a kormánybiztos azzal válaszolt, ő ezzel a kérdéssel mélyrehatóan nem foglalkozott, ezért nem is kíván ebben az ügyben nyilatkozni. A kormány egy friss dokumentumából, a 2024-re vonatkozó törvényalkotási tervéből azonban kiderül, felszámolnák a Kisebbségi Kulturális Alapot (KKA), összevonnák azt más hasonló intézményekkel. A kormánybiztost ezért arról kérdeztük, tiltakozik-e ez ellen vagy sem. Azzal válaszolt, még nem tudni, mi lesz a lépés pontos tartalma, csak a konkrét törvényjavaslatra akar majd reagálni. A kérdéses intézmények összevonásával azonban az egyes létesítmények egészen biztosan elvesztik az önállóságukat, a KKA esetében a nemzetiségek kulturális önkormányzatisága megszűnhet. Ezt Horony szerint ugyan nem lehet kizárni, de úgy véli, egy más intézményekkel összevont kisebbségi alap is megvalósíthatja az önkormányzatiságot. „Ez mind a részletekből derül majd ki” – tette hozzá, de kijelentette: „Csak olyan változást tudok támogatni, ami a nemzetiségek önkormányzatiságát erősíti.” A KKA tervezett beszüntetéséről bővebben itt olvashatnak.

A dunaszerdahelyi Horony az MKP tagjaként került a Szövetségbe. 2009-től a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkájába kapcsolódott be, ahol a kisebbségi és anyanyelv-használati jogok kérdéseivel foglalkozott. Az előző kisebbségi kormánybiztost, Bukovszky Lászlót október végén váltotta le a kormány.