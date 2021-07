„Hibázott a minisztérium, csak hetek múlva kezdhetnek oltani a háziorvosok a vírus ellen”

Július 1-től az általános orvosok és a gyermekorvosok is bekapcsolódhatnak az egészségügyi minisztérium vakcinaprogramjába. Az oltás menetéről és az adminisztrációs nehézségekről Marián Šóthot, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnökét kérdeztük.

Pozsony | Július 1-től az általános orvosok és a gyermekorvosok is bekapcsolódhatnak az egészségügyi minisztérium vakcinaprogramjába. Az oltás menetéről és az adminisztrációs nehézségekről Marián Šóthot, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnökét kérdeztük.

Ha jól tudom, ön is általános orvosként praktizál, vagyis ha úgy dönt, akkor bekapcsolódhat a vakcinaprogramba. Az ön rendelőjében is oltják majd a betegeket?

Én is fogok oltani, de sajnos a mai naptól még nem, mert az egészségügyi minisztérium az utolsó pillanatban ismét hibázott, így nincsenek meg a szerződéseink, és az orvosokhoz nem jutott el az oltóanyag.

Valamilyen adminisztrációs problémáról van szó? Az egészségügyi tárca azt állította, hogy a regisztráció nem okozhat különösebb gondokat az orvosoknak.

Az adminisztrációval valóban nem volt probléma, de a minisztérium június 29-én megváltoztatta a szerződéseket. Az adományozási megállapodásból az utolsó pillanatban együttműködési szerződés lett. Az új megállapodásokat június 30-án kötötték meg, de addig, amíg a tárca ezeket nem teszi közzé, nem tekinthetők érvényesnek. Július 1-jén pedig még nem voltak közzétéve.

El tudná magyarázni egy kicsit részletesebben, hogy hogyan zajlik a szerződéskötés? Ezzel talán a laikusoknak is érthetőbbé válna a kialakult helyzet.

A regisztráció után az orvosok megkapják a szerződést, amit aláírnak, és elküldenek a minisztériumnak. Ennek a dokumentumnak azonban még át kell esnie egy úgynevezett jóváhagyási folyamaton, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tárcának még ellenőriznie kell a szerződésben foglaltakat. Ha ez megtörténik, a minisztérium közzéteszi a szerződést, és egyben e-mailben értesíti az orvost, hogy a dokumentum elfogadásra került. Az orvosok csak ezt követően kezdhetik el rendelni a vakcinákat. Érvényes szerződés nélkül erre nincs lehetőségünk.

Vagyis ez azt jelenti, hogy a mai napon még egyetlen orvos sem kezdett el oltani?

Pontosan. Ha valahol mégis oltanak, akkor az csak a minisztérium PR-tevékenysége.

Azt meg tudná mondani, hogy valójában mikor kezdnek oltani a háziorvosok?

Feltételezem, hogy 2-3 héten belül megoldódnak az említett problémák.

Rendben, tegyük fel, hogy már nincs probléma az adminisztrációval. Hogyan tovább? Hogy fog kinézni maga az oltás?

Felvesszük a kapcsolatot a betegeinkkel, és megbeszéljük velük, hogy kik szeretnének oltásra jönni. Megegyezünk egy időpontban, majd az alapján rendelünk vakcinákat, ahány személlyel előzetesen megállapodtunk. A megrendelésben a gyógyszertárakkal fogunk együttműködni.

És hogyan fogják tárolni a vakcinákat?

Talán sokan nem tudják, de nemrég bebizonyosodott, hogy a Pfizer vakcináját a kiolvasztás után 1 hónapig még lehet rendes hűtőszekrényben is tárolni.

Mi történik akkor, ha nem sikerül felhasználni minden vakcinát?

Akkor sincs probléma, a minisztérium arról biztosított minket, hogy egyszerűen csak leírják az oltóanyagot mint fel nem használt készítményt.

A minisztérium 7,5 eurót fizet minden egyes beoltott személy után? Elégedett ezzel a díjazással?

Én a Magánorvosok Szövetségének elnökeként már régóta nem foglalkozom a minisztérium juttatásaival, mert azok gyakran olyan nehezen érhetők el az orvosok számára, hogy nincs is értelme megpróbálni kérvényezni. Nekünk ez arról szól, hogy megállítsuk a járvány terjedését. Nem a pénzért tesszük, hanem a betegekért.