Hamran: A menekültek miatt nem zárjuk le a határt

Čaputová hétfőn beszélt arról, tárgyalni fog magyarországi partnerével, mivel Magyarország felől jelentős számú illegális határátlépő érkezett Szlovákia déli régióiba. Nagykürtös városában a közel-keleti menekültek megjelenése miatt rendkívüli állapotot hirdettek, de Érsekújvárban is összeült emiatt a válságstáb. Ahogy arról beszámoltunk, a jelenséggel kapcsolatban több hazai politikus is a magyar fél felelősségét hangsúlyozta. Sólymos László, a Híd elnöke egyenesen arról beszélt, az Orbán-kormány a parlamenti választás előtt így akar beavatkozni Szlovákia belügyeibe. „A Szlovákiába érkező nagyszámú menekült Magyarországról jutott át hozzánk. Az tény, hogy probléma nélkül át tudnak jönni” – jelentette ki hétfőn Čaputová. Meglepőnek nevezte, hogy Magyarországon több mint 1400 embercsempészt engedtek ki a börtönökből. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, pánikra semmi ok. Ugyan egy komoly problémáról van szó, de a menekültek számára Szlovákia nem célország.

Ódor Lajos, a hivatalnokkormány miniszterelnöke pedig arról beszélt, egyesek uszító kampányt építenek a menedékkérők emberi szerencsétlenségére. Kiemelte, a kormány mindent megtesz, hogy a polgárok a helyzetből adódó problémákat ne érezzék, a menekültek regisztrációját a településeken kívül oldják meg. Arra az újságírói kérdésre, a szituáció kezelése során bevetnék-e a hadsereget, úgy válaszolt, az államnak vannak még olyan kapacitásai, amelyeket a probléma megoldásakor felhasználhat.

Hamran István rendőrfőkapitány hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, valamennyi országban gondot okoz, hogy megnövekedett az illegális határátlépést elkövető személyek jelenléte. Idén már 24 500 ilyen menekültet regisztráltak Szlovákiában, míg tavaly csak 10 900-at. A most érkezők között nők és gyerekek is vannak. Hamran szerint a jelenlegi helyzet a 2015-ös és a 2016-os migrációs válság első hullámánál is súlyosabb. „A rendőrség kész fellépni bárki ellen, aki törvénysértést követ el, tekintet nélkül az elkövető állampolgárságára” – mondta, de hozzátette, egyetlen bűncselekményt, vagy szabálysértést sem regisztráltak, amelyet a menekültek követtek volna el. Arról is beszélt, a Szlovákia területére érkező menedékkérők regisztrációját követően személyazonosságukat a nemzetközi adatbázisokban, így az Interpol rendszerében is ellenőrzik. Az illegális határátlépést elkövetők között eddig két terroristát azonosítottak, miután nevük szerepelt az európai adatbázisokban. A rendőrség ilyen esetben felveszi a kapcsolatot az Interpollal és az FBI-jal. Az egyik őrizetbe vett személyt Németországból utasították ki. Emlékeztetett, a Szíriából érkezők kitoloncolását nemzetközi egyezmények tiltják, mivel az országukban háború dúl. A menekültek 97 százaléka szíriainak vallja magát. „Azok, akik Németország felé tartanak, nem itt kérnek menekültstátuszt” – magyarázta. Hozzáfűzte, az illegális határátlépést elkövető személyek nem akarnak Szlovákiában maradni.

Hamran szerint a rendőrségnek se kapacitása, se eszközei nincsenek arra, hogy lezárják a szlovák–magyar határt, amely irányból az illegális határátlépést elkövetők többsége érkezik. Arra emlékeztetett, a kérdéses határszakasz 655 km hosszú, a megoldás szerinte a schengeni határok lezárása, illetve a kibocsátó országokban lévő helyzet kezelése lenne. Ugyanakkor kiemelte, fokozottabban együttműködnek a magyar hatóságokkal, hogy a jelenségnek gátat vessenek. A szlovák hadseregtől azonban több segítséget várnak.

A Robert Fico vezette Smer még vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján bírálta a hivatalnokkormányt, Zuzana Čaputová államfőt és a rendőrfőkapitányt is, mivel az országba érkező menekülteket nyilvántartásba veszik, erről igazolást állítanak ki a számukra. A párt azt állítja, ez is hozzájárulhat az illegális határátlépést elkövető személyek számának megnövekedéséhez. Hamran erre hétfőn azzal reagált, a vonatkozó törvényt, ami erre kötelezi a rendőrséget, miniszterelnöksége idején Fico és belügyminisztere, Robert Kaliňák (Smer) terjesztette a parlament elé. A rendőrkapitány a törvény módosítását követeli.

Čaputová üdvözölte, hogy a rendőrség mindent megtesz, hogy növelje a menedékkérők regisztrációjára és a közrend fenntartására szolgáló kapacitásokat. Kiemelte, abszolút prioritást élvez az ország polgárainak biztonsága, a probléma megoldását főként a külső, schengeni határok fokozottabb védelmében látja. Ódor Lajos, a hivatalnokkormány miniszterelnöke pedig arról beszélt, vizsgálják, hogyan vezényelhetnek több rendőrt a határra. „A helyzet jelenleg az ellenőrzésünk alatt áll. Érthetően azonban, az érkezők nagy száma miatt, problémákba ütközünk, de az államnak elegendő kapacitása van, amelyet szükség esetén használni tud” – jelentette ki.

A Smer rendkívüli parlamenti ülést is kezdeményezett, ahol az illegális migrációról szeretnének tárgyalni. Az ülést csütörtökre hívták össze. Ezt a Hlas is támogatja, amelynek elnöke, Peter Pellegrini bírálta az államfőt, hogy egy ilyen helyzetben menesztette a hivatalnokkormány belügyminiszterét, Ivan Šimkót. A Smeren és a Hlason kívül a Saska (korábban SaS) is a magyar–szlovák határ lezárását követeli. Ahogy arról beszámoltunk, a magyar választókat megszólítani szándékozó pártok is reagáltak az eseményekre. A Kékekkel együtt induló Híd elnöke, Sólymos László szerint a menekültek számának növekedése mögött az áll, hogy a magyar rendőrség tétlen. „Ha a magyar kormánypárt a szeptemberi parlamenti választás előtt úgy döntött volna, hogy Robert Ficót, valamint a Republika és a Szövetség pártokat segíti, nem viselkedne másként” – jelenti ki Sólymos. Felhívta a Szövetséget, szólítsák fel stratégiai partnerüket, a Fideszt, hogy Magyarország ne próbálja meg befolyásolni a szeptemberi parlamenti választás kimenetelét. Erre a Szövetség úgy reagált, Sólymos csak az ideológiai harcokra tud összpontosítani, nem a magyar közösség érdekeire. „Mi ebben nem veszünk részt” – teszik hozzá azzal, szerintük a szlovák kormány félvállról vette a menekülthelyzetet.

(mr, czg)