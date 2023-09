A magyar kormányt látják a menekültek megjelenése mögött, míg a Smer az ügyben a szlovák kabinetet bírálja

A Smer vasárnap délután jelentette be, hogy hétfőn rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, mivel az utóbbi időben Magyarország felől jelentős számú illegális határátlépő jelent meg Szlovákia déli részén. Fico szerint az Ódor Lajos vezette hivatalnokkormány a felelős azért, hogy a menedékkérők ilyen nagy számban jelentek meg, hiszen itt regisztrálják őket és némi ellátást is kapnak. A Smer elnöke azt állítja, a kabinet „mindent megtesz azért, hogy minél több migráns jusson Szlovákia területére”. Ficoék a szlovák–magyar határ mielőbbi lezárását követelik. A párt vezető képviselői videót is készítettek egy nagykürtösi gyárcsarnokban berendezett ellátóhelyről, ahol a menedékkérőket a szlovák rendőrség ideiglenesen elhelyezte.



A Kékekkel együtt induló Híd elnöke, Sólymos László szerint azonban a szlovák–magyar határon tapasztaltak kísértetiesen hasonlítanak a korábban a lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzetre, amelyet Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Unió belső határainak destabilizálására tett kísérletnek nevezett. Sólymos szerint most azért jelentek meg ilyen számban illegális határátlépők Szlovákiában, mert a magyar rendőrség tétlen. Arra is emlékeztetett, a magyar hatóságok hozzávetőlegesen 1400 embercsempészt engedtek szabadon. „Ha a magyar kormánypárt a szeptemberi parlamenti választások előtt úgy döntött volna, hogy Robert Ficót, valamint a Republika és a Szövetség pártokat segíti, nem viselkedne másként” – jelenti ki Sólymos a közösségi oldalán. Egyben felhívta a Szövetség képviselőit, szólítsák fel stratégiai partnerüket, az Orbán Viktor vezette Fideszt, hogy Magyarország ne próbálja meg befolyásolni a szeptemberi parlamenti választás kimenetelét. Ódor Lajost és Hamran István országos rendőrfőkapitányt pedig arra kérik, a dezinformációk elkerülése érdekében, tájékoztassák a nyilvánosságot.

Pčolinský szerint is Magyarország a vétkes

További pártok vezető képviselői is élesen fogalmazott amiatt, hogy Magyarország felől jelentős számú illegális határátlépő jelent meg Szlovákia déli részén. Peter Pčolinský (Sme rodina) szerint is a magyar hatóságok tudtával történik mindez, azzal vádolja Magyarországot, tudatosan sodorja veszélybe Szlovákiát és a többi uniós országot. „A magyarországi rendőrök nem állítják meg a gyanús kisteherautókat – nem akarnak papírmunkát maguknak, miközben tudják, hogy a migránsok Szlovákiába tartanak” – állítja a közösségi oldalán Pčolinský. A képviselő szerint a szlovák rendőrök úgy gondolják, a magyar hatóságok utasítást kaptak arra, hogy ne tartóztassák fel a Szlovákia felé tartó menedékkérőket. Egy másik bejegyzésében pedig egy augusztusi hírt osztott meg arról, hogy Magyarország több mint 1400 embercsempészt engedett ki a börtönökből. „A magyarok célzottan és tudatosan veszélyeztetik az Európai Unió többi részét, így Szlovákiát is. És ezt még csak nem is titkolják” – kommentálta a hírt Pčolinský.

Pellegrini és Sulík is lezárná a határt

Peter Pellegrini, a Hlas elnöke is a közösségi oldalán beszélt arról, rendkívül megnőtt a szlovák–magyar határt illegálisan átlépő személyek száma. „Információim szerint Érsekújvár, Ipolyság és Nagykürtös térségében a helyzet tényleg súlyos” – mondta. Hozzátette, Nagykürtös járásban, a közbiztonság fenntartása érdekében, rendkívüli állapotot akartak kihirdetni, illetve a nyitrai és az érsekújvári idegenrendészetnek nincs elég kapacitása a helyzet kezelésére. Az ügyben a hivatalnokkormányt és az országos rendőrfőkapitányt, Hamran Istvánt hibáztatta, és arról beszélt, megoldásként a magyar–szlovák határ lezárása is felmerült. Pellegrini a rendőrséget és a hadsereget is kivezényelné a magyar–szlovák határra. Ezzel egyébként Richard Sulík, a Saska (korábban SaS) elnöke is egyetértett, aki a TA3 politikai vitaműsorában beszélt erről. Az illegális határátlépő személyek számának jelentős megnövekedésére reagálva korábban a Szövetség jelöltje, Gyimesi György is a magyar–szlovák határ lezárásáról beszélt.