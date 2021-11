Hagyományos káosz a járványkezelésben

A kormány hetek óta tárgyal az óvintézkedések szigorításáról, a korlátozások különböző formáiról, ám a mától érvényes verzió az utolsó pillanatban is változott.

Pozsony | A kormány hetek óta tárgyal az óvintézkedések szigorításáról, a korlátozások különböző formáiról, ám a mától érvényes verzió az utolsó pillanatban is változott.

A legfontosabb intézkedések között szerepelt a munkahelyi ellenőrzés: azokban a járásokban, ahol a járványhelyzet azt megköveteli, a munkaadó köteles lesz ellenőrizni az alkalmazottak oltási igazolványát, koronavírustesztjét, illetve a betegségen való átesést igazoló dokumentumot. Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő csütörtökön azt mondta, a mától hatályos Covid-automata előnyben részesíti az oltottakat, és azokat, akik átestek a fertőzésen: „nem kell heti kétszer tesztet végeztetniük a munkába járáshoz”. A munkahelyre való belépés feltételeit a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendelete szabályozza.

Tesztkontroll

Az egészségügyi miniszter azt ígérte, a hivatal legkésőbb vasárnap kiadja a rendeletet, de ez nem történt meg, így továbbra sem világos, pontosan milyen változással kell számolniuk a munkáltatóknak. Az igazolások ellenőrzése feltehetően csúszik egy hetet, a kormány tagjainak nyilatkozatai alapján úgy fest, legkorábban november 29-én kezdődhet. A késlekedés oka az ingyenes tesztekkel kapcsolatos logisztikai problémák és hogy ki állja a költségeket.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter belátta, hogy a kormány által kiadott határozat nem teszi lehetővé a munkahelyre való belépés teszthez, illetve igazoláshoz kötését. Szerinte a megfelelő határozatot a hét folyamán kiadják, s ezt követően a Közegészségügyi Hivatal nyilvánosságra hozza a rendeletet. „Zajlik az egyeztetés a minisztériumok között az OTP-rezsim kötelező bevezetésével kapcsolatban a munkahelyeken” – áll a hivatal állásfoglalásában. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint ezt az átmeneti időszakot a munkaadók felhasználhatják az oltottsági arány felmérésére, hogy tudják, körülbelül mennyi tesztre lesz szükségük. A cégek számára tehát továbbra sem egyértelmű, mikortól lép érvénybe az új rendszer, nem tudják, maguknak kell-e beszerezni a teszteket, melyet később az állam megtérít, és így tovább.

Átmeneti szabályok

Az új Covid-automata elméletileg 3 hétig lesz érvényben, legalábbis a kormány szerint minimum ennyi időre lesz szükség, hogy az emberek mozgásának csökkentésével sikerüljön ellaposítani a felfelé kanyarodó járványgörbét. Ha a helyzet tovább romlik, teljes lezárás is lehet, de ennek nagyon negatív következményei lennének a gazdaságra, így egyelőre főként az oltatlanokat korlátozzák. Az új szabályok értelmében, ha a kórházban kezeltek száma eléri a 3200-at, és a reprodukciós szám meghaladja az 1-et, akkor a jelenlegi regionális Covid-automatát felfüggesztik, és országos intézkedések lépnek érvénybe. Hogy milyenek, azt még nem közölték. Most nem léphetnek be bizonyos létesítményekbe azok, akik nincsenek beoltva és nem estek át a betegségen – csak élelmiszerboltba, gyógyszertárba vagy például ruhaüzletbe és kertész szaküzletbe mehetnek.

Szigorú ellenőrzés

A kormány szigorú ellenőrzést ígér. Azok a létesítmények, amelyek nem ellenőrzik a védettségi igazolványt, 5 ezer eurós bírsággal sújthatók. Ha ismételten megszegik az előírásokat, 30 napra elrendelhetik a bezárásukat, végső soron akár a vállalkozási engedélyt is visszavonhatják. A fekete járásokban hiába vártak enyhítést az oltottak, nem nyitják meg számukra az éttermeket, wellnessközpontokat stb. A bordó és piros járásokban a fürdők úgynevezett OP-rezsimben működhetnek, de lényeges korlátozásokkal – bordó járásban mindössze 10 elszállásolt vendég veheti igénybe a szolgáltatásokat.

A szállodákat kirándulás céljára szintén nem nyitották meg a fekete járásokban, csak munka, illetve szolgálati út vagy karantén miatt engedélyezett a vendégek elszállásolása.