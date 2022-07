Gyimesi útilaput kötne a liberálisok talpára

Gyimesi a Gombaszögi Nyári Táborban lapunknak a kormányválsággal kapcsolatban csütörtök kora este elmondta, az OĽaNO ragaszkodik hozzá, hogy Igor Matovič a kabinet tagja maradjon. „Ha az SaS ragaszkodni fog hozzá, hogy Igor Matovič menjen el a kormányból, akkor nagy valószínűség szerint inkább az SaS-nek kell majd kilépnie” – mondta a képviselő. Hozzátette azonban, hogy Matovič menesztésén kívül mindenről hajlandók tárgyalni. Az SaS-nek ugyanakkor épp a jelenlegi pénzügyminiszter kabinetből való kizárása volt a sarkalatos feltétele. Gyimesi szerint az sem képzelhető el, hogy Matovič a pénzügyminiszteri poszt helyett a kormányon belüli másik tisztséget kapjon, például valamilyen más tárcát vezessen. „Inkább arra gondoltam, hogy írjuk át a koalíciós szerződést” – fejtette ki. Hozzátette, ezen feltételrendszerben szívesen látná, hogy Ivan Korčok SaS-es külügyminiszter ne blokkolhassa tovább a kisebbségi törvény elfogadását.

Kisebbségi kormányzás

Ha az SaS és az OĽaNO nem tud megállapodni, az előbbi szeptember elsejével kilép a kormányból. Gyimesi elmondta, ebben az esetben kisebbségi kormányzásra készülnek. Kijelentette azonban, hogy az OĽaNO szeptember elsejéig nem kezd semmiféle egyeztetésekbe a jelenleg függetlenként politizáló ellenzéki képviselőkkel a kormány támogatásáról. Eddig a határidőig ugyanis azon szeretnének dolgozni, hogy az SaS mégis a koalíció tagja maradjon, ezért kizárólag ezzel a párttal tárgyalnak. Ha ez mégsem sikerül, megnyitják az ellenzékiekkel az együttműködésről szóló egyeztetést. Ezzel együtt is kizárta, hogy ebbe bevonnák a szélsőjobboldali képviselőket. „A Republikát egy valódi fasiszta pártnak tartjuk” – jelentette ki. A Kotleba féle ĽSNS-ről pedig annyit mondott, eddig nem beszéltek velük, nem kérték a támogatásukat. Gyimesi valószínűsíti, hogy a Republikához hasonló módon viszonyulnak majd ehhez a szubjektumhoz is. Az ĽSNS listáján parlamentbe jutott, majd a fasiszta párt frakciójából távozott és jelenleg függetlenként politizáló képviselőkkel való lehetséges együttműködésről az OĽaNO-s politikus nem akart érdemben nyilatkozni. „Erről nem akarok spekulálni” – jelentette ki. Gyimesi korábban pont az ĽSNS frakciójából távozott, Tomáš Tarabával közösen adott be egy törvényjavaslatot a szivárványos zászlónak a középületeken való betiltására. Az OĽaNO-s politikus szerint elképzelhető, hogy a Za ľudí kormánypárttól korábban távozó, jelenleg az ellenzékben ülő Miroslav Kollár (aki már a Spolu vezetője) az SaS nélküli kisebbségi kormányt is támogatná, míg a hasonló helyzetben levő Tomáš Valášek (Progresszív Szlovákia) már ezt megelőzően is kijelentette, Matovičcsal nem tud együttműködni.

Gyimesi a Körkép portál meghívására érkezett Gombaszögre, ahol Forró Krisztiánnal, a Szövetség elnökével vitázott. A képviselő ennek során kijelentette, ő személy szerint a kisebbségi kormányzást szeretné. „Nagyon szeretném, ha az SaS szeptember elsején kilépne a koalícióból, és egy kisebbségi kormányzást tudnánk kialakítani” – szögezte le a vita során. Nem akart azonban találgatásokba bocsátkozni azt illetően, hogy egy ilyen esetben az OĽaNO és a Sme rodina hogyan osztaná el egymás között a jelenlegi négy SaS-es minisztériumot. „Ha pedig engem kérnének fel valamilyen kormánytisztség betöltésére, akkor nyilván elgondolkodnék ezen, de úgy érzem, hogy az én helyem a parlamentben van” – tette hozzá. Gyimesi nem ért egyet a Szövetség politikusaival, akik előrehozott parlamenti választást szeretnének. „Szerintem nem segítene nekik az előrehozott választás” – mondta.

Előrehozott választás

A Szövetség vezetőképviselői ugyanis az Új Szó által szervezett gombaszögi beszélgetés során úgy nyilatkoztak, a jelenlegi helyzetben az előrehozott parlamenti választás mellett teszik le a garast. Arra a kérdésünkre, hogy ez a párt álláspontjának tekinthető-e, Forró Krisztián a Gyimesivel való beszélgetés után úgy válaszolt, a valós helyzet azt mutatja, nincs más megoldás. Szerinte csak így maradhat működőképes az ország. A Szövetség elnöke azonban kizárta, hogy az előrehozott választásról szóló bármilyen kezdeményezést támogassanak, amely valójában valamilyen politikai marketing. Korábban a Smer és a Hlas próbált népszavazást kezdeményezni az előrehozott választás érdekében. Forró egyben bírálta a kabinetet, mivel a kormányprogramnak a kisebbségekről szóló pontjait még nem sikerült átültetniük. Az eddig megvalósult, a nemzetiségeknek kedvező intézkedések kidolgozásához is a Szövetség segítsége volt szükséges. Példaként az új kisebbségi nyelvű táblákat, illetve a Csemadok-törvényt említette.

Forró arról is beszélt, a pártja jelenleg az önkormányzati és megyei választásra koncentrál. „Nyitra és Nagyszombat megyében is saját megyeelnökjelöltet indítunk” – tette hozzá azzal, hogy a jelöltek személyének a nyári bejelentése szerinte még nincs megkésve. Még annak ellenére sem, hogy egyes szlovák pártok jelöltjei már hosszabb ideje ismertek. Forró nem gondolja, hogy a Szövetség ezért hátrányt szenvedne. „A képviselőjelölteknek nem akkor kell elkezdeniük dolgozni, amikor a kampány elindul, ha komolyan gondolják a közösség képviseletét, akkor már a kampányt megelőzően is bizonyítaniuk kell” – jelentette ki azzal, hogy a Szövetség önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltjeinek több mint a fele már ismert, ahogy a megyei jelöltjeik nagy része is.

A Körkép által szervezett vita során Forró és Gyimesi a szlovákiai belpolitikán kívül a nemzetközi eseményekről, így az ukrajnai háborúról is beszélt. Az OĽaNO-s képviselő úgy véli, Ukrajna és Oroszország jelenleg nem képes béketárgyalásokba kezdeni, ezért egy olyan „békeszövetségnek” kellene összeállnia, amelyben Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök, Donald Trump, volt amerikai elnök vagy Recep Tayyip Erdogan török elnök lehetne a garancia a béke megszületésére.