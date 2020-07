Folytatódtak az elbocsátások, továbbra is csökkennek a bérek

Az áprilisi mélyponthoz képest májusban ugyan már enyhén javult a helyzet a szlovák gazdaságban, a legtöbb ágazatban azonban stagnálnak a cégek bevételei, amit az alkalmazottak is megéreznek. Folytatódtak az elbocsátások, és egyes ágazatokban a bérek csökkenése is felgyorsult.

Pozsony | Az áprilisi mélyponthoz képest májusban ugyan már enyhén javult a helyzet a szlovák gazdaságban, a legtöbb ágazatban azonban stagnálnak a cégek bevételei, amit az alkalmazottak is megéreznek. Folytatódtak az elbocsátások, és egyes ágazatokban a bérek csökkenése is felgyorsult.

A koronavírus-járvány márciusi megjelenését követően a kormány drasztikus korlátozásokat léptetett életbe, amelyek miatt áprilisra csaknem teljesen leállt a szlovák gazdaság. A Statisztikai Hivatal legfrissebb, hétfőn közzétett felmérése szerint a fokozatos enyhítéseket követően a helyzet májusra már némiképp javult, az ágazatok többségében azonban ezt még nem érezték meg.

„Májusban csak az iparvállalatok helyzete javult látványosabb mértékben az előző hónaphoz képest, a bevételek ebben az ágazatban nagyjából a negyedével ugrottak meg áprilishoz viszonyítva. A többi ágazatban stagnálást vagy csak rendkívül alacsony növekedést mértek, a közlekedésben és raktározásban vállalkozók bevételei azonban tovább estek”

– nyilatkozta Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A változás szerinte az iparban is csak az előző hónaphoz képest tekinthető pozitívnak. Az iparvállalatok bevételei májusban még mindig több mint a harmadával maradtak el az egy évvel korábbiaktól, ezen belül pedig az autógyártók bevételei 54 százalékkal estek vissza. Ennél is rosszabb mutatókat már csak az utazási irodák könyvelhettek el, amelyeknek a bevételei több mint 80 százalékkal maradtak el a tavalyiaktól.

A cégek problémái egyre jobban meglátszanak a foglalkoztatáson és a béreken is, miközben a legnagyobb érvágás a szállodákban és éttermekben dolgozókat érte. A szállodákban idén májusban csaknem az ötödével kevesebben dolgoztak az egy évvel korábbinál, több mint a tizedével csökkent azonban az éttermekben dolgozók száma is. Az építőiparban az alkalmazottak 8, az iparban a 7, a kiskereskedelemben pedig több mint az 5 százalékát bocsátották el. Az egyedüli ágazat, amelyben több mint 5 százalékkal nőtt az alkalmazottak száma, az az IT-szektor volt.

A bérek zuhanását is leginkább a szállodákban dolgozók érezték meg. A szállodaiparban idén májusban 536 euró volt a bruttó átlagbér, csaknem a harmadával kevesebb, mint egy évvel korábban. Az éttermekben dolgozók fizetése ugyan kisebb mértékben, nem egész a tizedével csökkent, a bérek szempontjából ennek ellenére azonban továbbra is ez az ágazat a sereghajtó, 478 eurós bruttó átlagbérrel. Az átlagbér csak egy ágazatban volt magasabb – persze alig fél százalékkal – a tavalyinál, mégpedig a kiskereskedelemben, ahol májusban ez 794 euró volt. Az összes többi ágazatban csökkenést mértek. A közlekedésben (976 euró) a tizedével estek vissza a fizetések, az iparban ugyanakkor csak 3 százalékkal zsugorodtak, így még mindig 1231 euró körül mozogtak. A vizsgált ágazatok közül a legnagyobb átlagbért, 1977 eurót továbbra is az IT-ágazat fizette.