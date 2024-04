Ficót már nem zavarja az üzemanyagok drágulása

Az elmúlt napokban már a lapunkban is figyelmeztettünk arra, hogy a kőolaj világpiaci árának a növekedése miatt a szlovákiai töltőállomásokon is látványosan drágult az üzemanyag. A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajtípus hordónkénti (159 liter) ára a február eleji 77 dollárról az elmúlt napokra 90 dollár feletti szintre ugrott. Így az sem csoda, hogy a 95-ös oktánszámú benzint literje a három hónnappal korábbi 1,53-ról a benzin.sk üzemanyagportál adatai szerint mára 1,70, a gázolajé 1,48-ról 1,57 euróra ugrott. A J&T Bank elemzője, Stanislav Pánis szerint ráadásul semmi sem utal arra, hogy az elkövetkező időszakban javulhatna a helyzet, épp ellenkezőleg, további drágulásra számíthatunk.

Ellenzéki recept

A piaci árak növekedése miatt egyedül a kormány érhetné el, hogy a szlovákiai autósok olcsóbban tankolhassanak. Marián Viskupič, az SaS parlamenti képviselője, a törvényhozás pénzügyi bizottságának az alelnöke szerint a kormány minimum három dolgot tehetne az üzemanyagárak lefaragása érdekében.

„Csökkenthetné a benzin jövedéki adóját. A 95-ös oktánszámú benzin jelenlegi adója ugyanis ezer literenként 514 euró, tehát literenként 51,4 cent, míg az Európai Unió által megkövetelt minimum 359 euró ezer literenként. Ha a kormány az adót a minimális szintre csökkentené, literenként közel 20 centtel csökkenthetné az árat. Emellett átmenetileg csökkenthetné az áfát, valamint mérsékelhetné vagy eltörölhetné az orosz kőolajra kivetett 70 százalékos rendkívüli adót, ami szintén megemeli az üzemanyagárakat”

– mondta el Viskupič.

A kormány egyelőre azonban semmi ilyesmire nem készül. „A tavaly őszi választások előtt Robert Fico kormányfő még drámai videókat készített, amelyekben felháborodottan ecsetelte a magas benzinárak negatív hatásait, és szidta az előző kormányt, mert az szerinte nem tett semmit az üzemanyagárak csökkentéséért. Most drágább a benzin, mint akkoriban, a Fico-kabinet mégsem tesz semmit az ügyben. Ahelyett, hogy az emelkedő üzemanyagárakkal foglalkozna, a bűnözők büntetését csökkenti, havi nettó 5 ezer euróval növeli a miniszterek fizetését és növeli az adókat” – figyelmeztet Branislav Gröhling, az SaS elnöke, a párt parlamenti frakcióvezetője.

Az állam is veszít

Viskupič szerint a helyzet ugyanaz, mint Fico más ígéreteivel: a választások megnyerésének a pillanatában megfeledkezett róluk.

„Az üzemanyagok esetében azonban ennél is rosszabb a helyzet, mert a kormány még a jövedéki adó emelését is fontolgatja, ahogyan nemrég a dohánytermékek esetében tette. Ugyanakkor a szomszédos országok közül már most is nálunk tankoljuk a legdrágább benzint”

– tette hozzá Viskupič, aki szerint emiatt az országhatárok közelében élők a szomszédos országokban tankolnak, és hasonló taktikát követnek a területünkön áthaladó külföldi autósok is. Az állam emiatt jelentős jövedékiadó- és áfabevételtől esik el, vagyis a túl magas árak az államnak sem kedveznek.

Mit lép a kormány?

Hogy reakcióra bírja a kormányt, az SaS már szerdán két olyan törvényjavaslatot is beterjesztett a parlamentbe, amelyeknek köszönhetően 20 centtel csökkenhetne a benzin literenkénti ára. Az üzemanyagok jövedéki adójának a csökkentése mellett a benzin és gázolaj áfáját is 20 százalékról 8 százalékra csökkentenék. Viskupič szerint ez utóbbihoz ugyan uniós jóváhagyás szükséges, a kormány azonban egy törvény elfogadásával ideiglenesen is bevezethetné. „A javaslataink benyújtását követően a kormánynak több lehetősége is van. Vagy rábólint a javaslatainkra, és gyorsított eljárásban a parlament már a mostani ülésén elfogadja ezeket, vagy saját javaslatokkal rukkol elő. Most már a Fico-kabinet kezében van a megoldás” – tette hozzá Viskupič. A kormány lapzártánkig nem reagált az ellenzéki párt javaslataira.