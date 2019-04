Fico szerint még nyitott az új pénzügyminiszter személyének kérdése

Kétféle eljárás van: az alkotmányos és a politikai. Az előírásaink szerint az ilyen jelölésekről az elnökségnek kell döntenie. Tehát több alternatíva is van: kinevezhetünk egy teljesen új pénzügyminisztert, kiválaszthatunk valakit a parlamentből vagy akár a miniszterelnök is elláthatja ezt a funkciót bizonyos ideig. Erről a jövő héten fog az elnökség tárgyalni. Ezért is nyitott kérdés ez még mindig