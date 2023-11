Fico szeretné, ha a jövő héten már a parlament elé kerülne a kormányprogram

„Az alkotmány szerint a kormánynak a kinevezése után 30 napon belül a parlament elé kell terjesztenie a programnyilatkozatát és bizalmat kérni a törvényhozástól. Tehát még elegendő idő áll a rendelkezésünkre” – mondta Fico.

Azt is hozzátette, hozzá kell látni a jövő évi költségvetés elkészítéséhez is. „Ezért szeretnénk a kormányalakításnak ezt a részét is minél hamarabb magunk mögött tudni, hogy a programnyilatkozat után minél gyorsabban megkezdődhessen a politikai-szakmai egyeztetés a költségvetésről. Bízom benne, hogy megtaláljuk a közös hangot” – tette hozzá a kormányfő.

A koalíciós partnereknek köszönetet mondott a programnyilatkozat hatékony kidolgozásáért, és hozzátette, a dokumentum nem lesz olyan „vékony”, mint azt gondolta, az egyes minisztériumok ugyanis úgy vélték, helyes, ha részletekbe menően dolgozzák ki az egyes célkitűzéseket. „Úgy vélem, jó ajánlatot dolgoztunk ki Szlovákia számára, ami előbbre viheti az országot” – szögezte le Fico.